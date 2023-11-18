https://sputnik-georgia.ru/20231118/les-v-gruzii-nikto-ne-prodaet-a-okhotkhozyaystva-ne-budet--otvet-minprirody-protestuyuschim-284332347.html
Лес в Грузии никто не продает, а охотхозяйства не будет – ответ Минприроды протестующим
Лес в Грузии никто не продает, а охотхозяйства не будет – ответ Минприроды протестующим
В Тбилиси экоактивисты провели акцию протеста, в результате которой задержали 13 человек 18.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-18T22:06+0400
2023-11-18T22:06+0400
2023-11-18T22:21+0400
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министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Министерство защиты окружающей среды приняло решение упразднить лицензию охотничьего хозяйства в Раче (регион Рача-Лечхуми – Квемо Сванети), при этом лес никто не собирался продавать, говорится в заявлении ведомства. После того как стало известно, что Минприроды выдало лицензию на открытие охотничьего хозяйства в Рача, экоактивисты устроили шумную акцию протеста, на которой в административном порядке были задержаны 13 человек. Они протестовали против возможной продажи леса для хозяйства. При этом ведомство отмечает, что из-за невыполнения условий лицензии оно еще в мае 2023 года начало процесс по ее упразднению.В министерстве заявили, что уже объяснили ситуацию местным жителям, но само упразднение происходит в установленные законодательством сроки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, рача, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
грузия, новости, общество, рача, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
Лес в Грузии никто не продает, а охотхозяйства не будет – ответ Минприроды протестующим
22:06 18.11.2023 (обновлено: 22:21 18.11.2023)
В Тбилиси экоактивисты провели акцию протеста, в результате которой задержали 13 человек
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Министерство защиты окружающей среды приняло решение упразднить лицензию охотничьего хозяйства в Раче (регион Рача-Лечхуми – Квемо Сванети), при этом лес никто не собирался продавать, говорится в заявлении ведомства.
После того как стало известно, что Минприроды выдало лицензию на открытие охотничьего хозяйства в Рача, экоактивисты устроили шумную акцию протеста, на которой в административном порядке были задержаны 13 человек. Они протестовали против возможной продажи леса для хозяйства.
"В Раче лес не был продан. Лицензия подразумевала не продажу леса, а устройство охотничьего хозяйства с инвестицией 5 миллионов лари для развития региона и трудоустройства жителей", – говорится в заявлении.
При этом ведомство отмечает, что из-за невыполнения условий лицензии оно еще в мае 2023 года начало процесс по ее упразднению.
"У протеста нет никаких оснований", – отметили в ведомстве.
В министерстве заявили, что уже объяснили ситуацию местным жителям, но само упразднение происходит в установленные законодательством сроки.