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Нейросеть ChatGPT назвала лучшего вратаря всех времен
Нейросеть ChatGPT назвала лучшего вратаря всех времен
ChatGPT составил десятку лучших вратарей 18.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-18T20:20+0400
2023-11-18T20:20+0400
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР по футболу Лев Яшин признан лучшим голкипером всех времен по версии нейросети ChatGPT, сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую газету Mirror. На второй строчке рейтинга расположился чемпион мира 1982 года в составе сборной Италии Дино Дзофф. На третьем месте – чемпион мира 1966 года англичанин Гордон Бэнкс. В десятку лучших вратарей также попали итальянец Джанлуиджи Буффон, немец Оливер Кан, датчанин Петер Шмейхель, немец Мануэль Нойер, испанец Икер Касильяс, нидерландец Эдвин ван дер Сар и немец Зепп Майер. Ранее Яшин занял 16-е место в рейтинге лучших игроков в истории чемпионатов мира по футболу по версии FourFourTwo. Яшин – олимпийский чемпион 1956 года, чемпион Европы 1960 года, бронзовый призер чемпионата мира 1966 года, лучший вратарь XX века по версии ФИФА, единственный вратарь в истории футбола, получивший "Золотой мяч" (в 1963 году). Всю взрослую карьеру он провел в московском "Динамо". Яшин скончался в 1990 году в возрасте 60 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Нейросеть ChatGPT назвала лучшего вратаря всех времен
20:20 18.11.2023 (обновлено: 20:32 18.11.2023)
ChatGPT составил десятку лучших вратарей
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik.
Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР по футболу Лев Яшин признан лучшим голкипером всех времен по версии нейросети ChatGPT, сообщает РИА Новости
со ссылкой на британскую газету Mirror.
На второй строчке рейтинга расположился чемпион мира 1982 года в составе сборной Италии Дино Дзофф. На третьем месте – чемпион мира 1966 года англичанин Гордон Бэнкс. В десятку лучших вратарей также попали итальянец Джанлуиджи Буффон, немец Оливер Кан, датчанин Петер Шмейхель, немец Мануэль Нойер, испанец Икер Касильяс, нидерландец Эдвин ван дер Сар и немец Зепп Майер.
Ранее Яшин занял 16-е место в рейтинге лучших игроков в истории чемпионатов мира по футболу по версии FourFourTwo.
Яшин – олимпийский чемпион 1956 года, чемпион Европы 1960 года, бронзовый призер чемпионата мира 1966 года, лучший вратарь XX века по версии ФИФА, единственный вратарь в истории футбола, получивший "Золотой мяч" (в 1963 году). Всю взрослую карьеру он провел в московском "Динамо". Яшин скончался в 1990 году в возрасте 60 лет.