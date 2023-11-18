Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20231118/neyroset-chatgpt-nazvala-luchshego-vratarya-vsekh-vremen-284321246.html
Нейросеть ChatGPT назвала лучшего вратаря всех времен
Нейросеть ChatGPT назвала лучшего вратаря всех времен
ChatGPT составил десятку лучших вратарей 18.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-18T20:20+0400
2023-11-18T20:32+0400
спорт
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/0e/276730056_0:292:2812:1874_1920x0_80_0_0_69ec9a024a4edaef3126e288ba975459.jpg
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР по футболу Лев Яшин признан лучшим голкипером всех времен по версии нейросети ChatGPT, сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую газету Mirror. На второй строчке рейтинга расположился чемпион мира 1982 года в составе сборной Италии Дино Дзофф. На третьем месте – чемпион мира 1966 года англичанин Гордон Бэнкс. В десятку лучших вратарей также попали итальянец Джанлуиджи Буффон, немец Оливер Кан, датчанин Петер Шмейхель, немец Мануэль Нойер, испанец Икер Касильяс, нидерландец Эдвин ван дер Сар и немец Зепп Майер. Ранее Яшин занял 16-е место в рейтинге лучших игроков в истории чемпионатов мира по футболу по версии FourFourTwo. Яшин – олимпийский чемпион 1956 года, чемпион Европы 1960 года, бронзовый призер чемпионата мира 1966 года, лучший вратарь XX века по версии ФИФА, единственный вратарь в истории футбола, получивший "Золотой мяч" (в 1963 году). Всю взрослую карьеру он провел в московском "Динамо". Яшин скончался в 1990 году в возрасте 60 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/0e/276730056_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_a0ea62adcdb14a2568c618beaf1d75ee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, в мире, россия
спорт, в мире, россия

Нейросеть ChatGPT назвала лучшего вратаря всех времен

20:20 18.11.2023 (обновлено: 20:32 18.11.2023)
© photo: SputnikВыдающийся вратарь сборной команды СССР Лев Яшин защищает свои ворота, 1966 год
Выдающийся вратарь сборной команды СССР Лев Яшин защищает свои ворота, 1966 год - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2023
© photo: Sputnik
Подписаться на
НовостиTelegram
ChatGPT составил десятку лучших вратарей
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР по футболу Лев Яшин признан лучшим голкипером всех времен по версии нейросети ChatGPT, сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую газету Mirror.
На второй строчке рейтинга расположился чемпион мира 1982 года в составе сборной Италии Дино Дзофф. На третьем месте – чемпион мира 1966 года англичанин Гордон Бэнкс. В десятку лучших вратарей также попали итальянец Джанлуиджи Буффон, немец Оливер Кан, датчанин Петер Шмейхель, немец Мануэль Нойер, испанец Икер Касильяс, нидерландец Эдвин ван дер Сар и немец Зепп Майер.
Ранее Яшин занял 16-е место в рейтинге лучших игроков в истории чемпионатов мира по футболу по версии FourFourTwo.
Яшин – олимпийский чемпион 1956 года, чемпион Европы 1960 года, бронзовый призер чемпионата мира 1966 года, лучший вратарь XX века по версии ФИФА, единственный вратарь в истории футбола, получивший "Золотой мяч" (в 1963 году). Всю взрослую карьеру он провел в московском "Динамо". Яшин скончался в 1990 году в возрасте 60 лет.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0