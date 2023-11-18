https://sputnik-georgia.ru/20231118/osuzhdennyy-sbezhal-iz-suda-srazu-posle-oglasheniya-prigovora-v-erevane-284321132.html

Осужденный сбежал из суда сразу после оглашения приговора в Ереване

Осужденный сбежал из суда сразу после оглашения приговора в Ереване

Мужчина осужден за мошенничество и незаконный оборот оружия 18.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-18T18:20+0400

2023-11-18T18:20+0400

2023-11-18T18:20+0400

новости

происшествия

ереван

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/13/274075912_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_ed56f4c383983e5318eec50e80b0b263.jpg

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Осужденный за мошенничество и незаконный оборот оружия сбежал из зала суда в Ереване сразу после того, как ему зачитали приговор, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на сайт криминальных новостей shamshyan.com.Инцидент произошел вечером 17 ноября в административном суде Ачапняка. Мужчина 38 лет находился под домашним арестом и был доставлен в суд для обсуждения вопроса о мере пресечения (домашний арест).Ведется следствие по факту побега. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

ереван

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, происшествия, ереван