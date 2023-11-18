https://sputnik-georgia.ru/20231118/osuzhdennyy-sbezhal-iz-suda-srazu-posle-oglasheniya-prigovora-v-erevane-284321132.html
Осужденный сбежал из суда сразу после оглашения приговора в Ереване
Осужденный сбежал из суда сразу после оглашения приговора в Ереване
Мужчина осужден за мошенничество и незаконный оборот оружия 18.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-18T18:20+0400
2023-11-18T18:20+0400
2023-11-18T18:20+0400
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Осужденный за мошенничество и незаконный оборот оружия сбежал из зала суда в Ереване сразу после того, как ему зачитали приговор, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на сайт криминальных новостей shamshyan.com.Инцидент произошел вечером 17 ноября в административном суде Ачапняка. Мужчина 38 лет находился под домашним арестом и был доставлен в суд для обсуждения вопроса о мере пресечения (домашний арест).Ведется следствие по факту побега. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, происшествия, ереван
новости, происшествия, ереван
Осужденный сбежал из суда сразу после оглашения приговора в Ереване
Мужчина осужден за мошенничество и незаконный оборот оружия
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik
. Осужденный за мошенничество и незаконный оборот оружия сбежал из зала суда в Ереване сразу после того, как ему зачитали приговор, сообщает Sputnik Армения
со ссылкой на сайт криминальных новостей shamshyan.com.
Инцидент произошел вечером 17 ноября в административном суде Ачапняка. Мужчина 38 лет находился под домашним арестом и был доставлен в суд для обсуждения вопроса о мере пресечения (домашний арест).
Ведется следствие по факту побега.