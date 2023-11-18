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Пожар в заброшенном здании на окраине Тбилиси ликвидирован
Пожар в заброшенном здании на окраине Тбилиси ликвидирован
Причины возникновения пожара выясняют специалисты 18.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-18T19:39+0400
2023-11-18T19:39+0400
2023-11-18T19:39+0400
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Пожар в заброшенном здании на Керченской улице в районе Глдани на окраине Тбилиси ликвидирован, сообщает Первый канал.Пожар в здании возник днем в субботу. Как сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям, никто не пострадал.На месте работают эксперты, которым предстоит установить причину возгорания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси
грузия, новости, происшествия, тбилиси
Пожар в заброшенном здании на окраине Тбилиси ликвидирован
Причины возникновения пожара выясняют специалисты
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Пожар в заброшенном здании на Керченской улице в районе Глдани на окраине Тбилиси ликвидирован, сообщает Первый канал.
Пожар в здании возник днем в субботу. Как сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям, никто не пострадал.
На месте работают эксперты, которым предстоит установить причину возгорания.