https://sputnik-georgia.ru/20231118/pozhar-v-zabroshennom-zdanii-na-okraine-tbilisi-likvidirovan-284330894.html

Пожар в заброшенном здании на окраине Тбилиси ликвидирован

Пожар в заброшенном здании на окраине Тбилиси ликвидирован

Причины возникновения пожара выясняют специалисты 18.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Пожар в заброшенном здании на Керченской улице в районе Глдани на окраине Тбилиси ликвидирован, сообщает Первый канал.Пожар в здании возник днем в субботу. Как сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям, никто не пострадал.На месте работают эксперты, которым предстоит установить причину возгорания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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