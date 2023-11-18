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Сколько денежных переводов поступило в Грузию с начала года – новая статистика
Сколько денежных переводов поступило в Грузию с начала года – новая статистика
По объему денежных переводов в Грузию за первые 10 месяцев 2023 года лидером является Россия 18.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-18T09:01+0400
2023-11-18T09:01+0400
экономика
грузия
новости
денежные переводы
статистика
национальный банк грузии
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-октябрь 2023 года вырос на 6,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3 522 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за первые десять месяцев 2023 года лидером является Россия.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило около 1 377,5 миллиона долларов – 39,1% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Россия лидирует по объему переводов в октябреДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в октябре 2023 года снизились на 46,3% по сравнению с сентябрем прошлого года и составили 283 миллиона долларов.В октябре из России перечислено 61,8 миллиона долларов – 21,8% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в октябре 2023 года поступило денежных переводов на 79,4% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ октябре из Грузии за границу перевели 31,5 миллиона долларов, что на 0,2% больше, чем за тот же месяц 2022 года.За 10 месяцев 2023 года из Грузии за границу перевели 290,6 миллиона долларов, что на 4,5% больше, чем за тот же период 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, денежные переводы, статистика, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, денежные переводы, статистика, национальный банк грузии

Сколько денежных переводов поступило в Грузию с начала года – новая статистика

09:01 18.11.2023
© photo: Sputnik / Anton Denisov / Перейти в фотобанкДенежные купюры. Доллары США.
Денежные купюры. Доллары США. - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2023
© photo: Sputnik / Anton Denisov
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По объему денежных переводов в Грузию за первые 10 месяцев 2023 года лидером является Россия
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-октябрь 2023 года вырос на 6,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3 522 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию за первые десять месяцев 2023 года лидером является Россия.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-октябрь 2023 года

Страна

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Россия

1 377,5

-4,0%

Италия

426,1

20,8

США

360,0

36,4

Греция

190,0

2,8

Германия

188,7

43,1

По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило около 1 377,5 миллиона долларов – 39,1% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.

Россия лидирует по объему переводов в октябре

Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в октябре 2023 года снизились на 46,3% по сравнению с сентябрем прошлого года и составили 283 миллиона долларов.
Статистика денежных переводов в Грузию за октябрь 2023 года

Страна

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Россия

61,8

-79,4

Италия

42,6

19,2

США

41,7

39,2

Греция

21,2

11,0

Германия

20,2

31,1

В октябре из России перечислено 61,8 миллиона долларов – 21,8% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в октябре 2023 года поступило денежных переводов на 79,4% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Сколько валюты перевели из Грузии

В октябре из Грузии за границу перевели 31,5 миллиона долларов, что на 0,2% больше, чем за тот же месяц 2022 года.
За 10 месяцев 2023 года из Грузии за границу перевели 290,6 миллиона долларов, что на 4,5% больше, чем за тот же период 2022 года.
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