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Сколько денежных переводов поступило в Грузию с начала года – новая статистика

Сколько денежных переводов поступило в Грузию с начала года – новая статистика

По объему денежных переводов в Грузию за первые 10 месяцев 2023 года лидером является Россия 18.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-18T09:01+0400

2023-11-18T09:01+0400

2023-11-18T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-октябрь 2023 года вырос на 6,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3 522 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за первые десять месяцев 2023 года лидером является Россия.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило около 1 377,5 миллиона долларов – 39,1% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Россия лидирует по объему переводов в октябреДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в октябре 2023 года снизились на 46,3% по сравнению с сентябрем прошлого года и составили 283 миллиона долларов.В октябре из России перечислено 61,8 миллиона долларов – 21,8% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в октябре 2023 года поступило денежных переводов на 79,4% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ октябре из Грузии за границу перевели 31,5 миллиона долларов, что на 0,2% больше, чем за тот же месяц 2022 года.За 10 месяцев 2023 года из Грузии за границу перевели 290,6 миллиона долларов, что на 4,5% больше, чем за тот же период 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, денежные переводы, статистика, национальный банк грузии