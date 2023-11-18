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Учить бороться со взятками в Грузии будут со школьной скамьи – планы Минобразования
Учить бороться со взятками в Грузии будут со школьной скамьи – планы Минобразования
Борьба с коррупцией – один из приоритетов властей Грузии 18.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-18T15:40+0400
2023-11-18T15:40+0400
2023-11-18T15:40+0400
грузия
новости
общество
георгий амилахвари
министерство образования и науки грузии
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Антикоррупционное образование включат в образовательные программы школ и университетов Грузии, заявил министр образования Георгий Амилахвари. Борьба с коррупцией – один из приоритетов правительства страны. В 2023 году Грузия заняла 43 место среди 196 стран в Глобальном индексе коррупции, составляемом швейцарской организацией Global Risk Profile (GRP)Число преступлений в Грузии, связанных с коррупцией, составляет 0,1% от всех преступлений, совершаемых в стране. По последним данным, за преступления, связанные с коррупцией, в 2022 году к уголовной ответственности привлекли 170 человек по 61 делу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, георгий амилахвари, министерство образования и науки грузии
грузия, новости, общество, георгий амилахвари, министерство образования и науки грузии
Учить бороться со взятками в Грузии будут со школьной скамьи – планы Минобразования
Борьба с коррупцией – один из приоритетов властей Грузии
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Антикоррупционное образование включат в образовательные программы школ и университетов Грузии, заявил министр образования Георгий Амилахвари.
Борьба с коррупцией – один из приоритетов правительства страны. В 2023 году Грузия заняла 43 место среди 196 стран в Глобальном индексе коррупции, составляемом швейцарской организацией Global Risk Profile (GRP)
"Нам важно повысить осведомленность молодежи о главных основах и правовых актах в направлении борьбы с коррупцией. В результате интеграции вопросов борьбы с коррупцией в образование у нас будет более подготовленное молодое поколение, которое создает прочную основу для построения безопасной, демократической и свободной от коррупции страны", – сказал Амилахвари.
Число преступлений в Грузии, связанных с коррупцией, составляет 0,1% от всех преступлений, совершаемых в стране. По последним данным, за преступления, связанные с коррупцией, в 2022 году к уголовной ответственности привлекли 170 человек по 61 делу.