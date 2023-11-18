https://sputnik-georgia.ru/20231118/uchit-borotsya-so-vzyatkami-v-gruzii-budut-so-shkolnoy-skami--plany-minobrazovaniya--284320319.html

Учить бороться со взятками в Грузии будут со школьной скамьи – планы Минобразования

Учить бороться со взятками в Грузии будут со школьной скамьи – планы Минобразования

Борьба с коррупцией – один из приоритетов властей Грузии 18.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-18T15:40+0400

2023-11-18T15:40+0400

2023-11-18T15:40+0400

грузия

новости

общество

георгий амилахвари

министерство образования и науки грузии

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Антикоррупционное образование включат в образовательные программы школ и университетов Грузии, заявил министр образования Георгий Амилахвари. Борьба с коррупцией – один из приоритетов правительства страны. В 2023 году Грузия заняла 43 место среди 196 стран в Глобальном индексе коррупции, составляемом швейцарской организацией Global Risk Profile (GRP)Число преступлений в Грузии, связанных с коррупцией, составляет 0,1% от всех преступлений, совершаемых в стране. По последним данным, за преступления, связанные с коррупцией, в 2022 году к уголовной ответственности привлекли 170 человек по 61 делу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, георгий амилахвари, министерство образования и науки грузии