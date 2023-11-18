Вечные снимки на алюминии: в Тбилиси узнали о секрете Бурлацкого – фото
Мастер-класс Миши Бурлацкого в Тбилиси привлек большой интерес среди грузинских фотографов.
Мастер-класс Миши Бурлацкого в Тбилиси привлек большой интерес среди грузинских фотографов.
Всем хотелось узнать, как можно сделать фотоснимки на алюминиевых пластинах.
Всем хотелось узнать, как можно сделать фотоснимки на алюминиевых пластинах.
Это метод изготовления фотографий по технологии XIX века.
Это метод изготовления фотографий по технологии XIX века.
Сегодня, чтобы сделать такой фотоснимок, надо быть настоящим профессионалом и любителем своего дела.
Сегодня, чтобы сделать такой фотоснимок, надо быть настоящим профессионалом и любителем своего дела.
Бурлацкий, работая в этом жанре уже 14 лет, подробно показал весь процесс от и до, начиная с подготовки модели.
Бурлацкий, работая в этом жанре уже 14 лет, подробно показал весь процесс от и до, начиная с подготовки модели.
Съемка велась при выдержке в среднем от 10 до 20 секунд, поэтому модель должна была буквально замереть на это время.
Съемка велась при выдержке в среднем от 10 до 20 секунд, поэтому модель должна была буквально замереть на это время.
Такой мастер-класс стал самым настоящим шоу. Как рассказал Миша Бурлацкий, он из театральной семьи и поэтому сам стремился показать настоящее представление.
Такой мастер-класс стал самым настоящим шоу. Как рассказал Миша Бурлацкий, он из театральной семьи и поэтому сам стремился показать настоящее представление.
Гости мастер-класса окунулись в атмосферу прошлых веков, поговорили с творцом, задали ему вопросы и посмотрели короткометражные документальные фильмы об амбротипии.
Гости мастер-класса окунулись в атмосферу прошлых веков, поговорили с творцом, задали ему вопросы и посмотрели короткометражные документальные фильмы об амбротипии.
Амбротипия – ранний фотографический процесс, описанный в начале 1850 годов изобретателем Фредериком Арчером.
Амбротипия – ранний фотографический процесс, описанный в начале 1850 годов изобретателем Фредериком Арчером.
В буквальном переводе с греческого амбротипия означает "вечный отпечаток".
В буквальном переводе с греческого амбротипия означает "вечный отпечаток".
Гости мероприятия отмечали необычайный контраст и глубину получаемых снимков.
Гости мероприятия отмечали необычайный контраст и глубину получаемых снимков.
Действительно, такой отпечаток выглядит словно пришедший к нам сквозь столетия.
Действительно, такой отпечаток выглядит словно пришедший к нам сквозь столетия.