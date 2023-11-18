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Вечные снимки на алюминии: в Тбилиси узнали о секрете Бурлацкого – фото
Вечные снимки на алюминии: в Тбилиси узнали о секрете Бурлацкого – фото
Известный фотограф из Санкт-Петербурга Миша Бурлацкий провел в столице Грузии мастер-класс по фотографии на алюминиевых пластинах по технологии XIX века 18.11.2023, Sputnik Грузия
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В Тбилиси также состоялась выставка работ известного фотографа. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как проходил мастер-класс Миши Бурлацкого.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, искусство, фотография, творчество, россия, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, искусство, фотография, творчество, россия, фото

Вечные снимки на алюминии: в Тбилиси узнали о секрете Бурлацкого – фото

19:15 18.11.2023 (обновлено: 19:22 18.11.2023)
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Известный фотограф из Санкт-Петербурга Миша Бурлацкий провел в столице Грузии мастер-класс по фотографии на алюминиевых пластинах по технологии XIX века
В Тбилиси также состоялась выставка работ известного фотографа. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как проходил мастер-класс Миши Бурлацкого.
© photo: Sputnik / Stringer

Мастер-класс Миши Бурлацкого в Тбилиси привлек большой интерес среди грузинских фотографов.

Мастер-класс Миши Бурлацкого в Тбилиси привлек большой интерес среди грузинских фотографов. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Мастер-класс Миши Бурлацкого в Тбилиси привлек большой интерес среди грузинских фотографов.

© photo: Sputnik / Stringer

Всем хотелось узнать, как можно сделать фотоснимки на алюминиевых пластинах.

Всем хотелось узнать, как можно сделать фотоснимки на алюминиевых пластинах. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Всем хотелось узнать, как можно сделать фотоснимки на алюминиевых пластинах.

© photo: Sputnik / Stringer

Это метод изготовления фотографий по технологии XIX века.

Это метод изготовления фотографий по технологии XIX века. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Это метод изготовления фотографий по технологии XIX века.

© photo: Sputnik / Stringer

Сегодня, чтобы сделать такой фотоснимок, надо быть настоящим профессионалом и любителем своего дела.

Сегодня, чтобы сделать такой фотоснимок, надо быть настоящим профессионалом и любителем своего дела. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Сегодня, чтобы сделать такой фотоснимок, надо быть настоящим профессионалом и любителем своего дела.

© photo: Sputnik / Stringer

Бурлацкий, работая в этом жанре уже 14 лет, подробно показал весь процесс от и до, начиная с подготовки модели.

Бурлацкий, работая в этом жанре уже 14 лет, подробно показал весь процесс от и до, начиная с подготовки модели. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Бурлацкий, работая в этом жанре уже 14 лет, подробно показал весь процесс от и до, начиная с подготовки модели.

© photo: Sputnik / Stringer

Съемка велась при выдержке в среднем от 10 до 20 секунд, поэтому модель должна была буквально замереть на это время.

Съемка велась при выдержке в среднем от 10 до 20 секунд, поэтому модель должна была буквально замереть на это время. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Съемка велась при выдержке в среднем от 10 до 20 секунд, поэтому модель должна была буквально замереть на это время.

© photo: Sputnik / Stringer

Такой мастер-класс стал самым настоящим шоу. Как рассказал Миша Бурлацкий, он из театральной семьи и поэтому сам стремился показать настоящее представление.

Такой мастер-класс стал самым настоящим шоу. Как рассказал Миша Бурлацкий, он из театральной семьи и поэтому сам стремился показать настоящее представление. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Такой мастер-класс стал самым настоящим шоу. Как рассказал Миша Бурлацкий, он из театральной семьи и поэтому сам стремился показать настоящее представление.

© photo: Sputnik / Stringer

Гости мастер-класса окунулись в атмосферу прошлых веков, поговорили с творцом, задали ему вопросы и посмотрели короткометражные документальные фильмы об амбротипии.

Гости мастер-класса окунулись в атмосферу прошлых веков, поговорили с творцом, задали ему вопросы и посмотрели короткометражные документальные фильмы об амбротипии. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Гости мастер-класса окунулись в атмосферу прошлых веков, поговорили с творцом, задали ему вопросы и посмотрели короткометражные документальные фильмы об амбротипии.

© photo: Sputnik / Stringer

Амбротипия – ранний фотографический процесс, описанный в начале 1850 годов изобретателем Фредериком Арчером.

Амбротипия – ранний фотографический процесс, описанный в начале 1850 годов изобретателем Фредериком Арчером. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Амбротипия – ранний фотографический процесс, описанный в начале 1850 годов изобретателем Фредериком Арчером.

© photo: Sputnik / Stringer

В буквальном переводе с греческого амбротипия означает "вечный отпечаток".

В буквальном переводе с греческого амбротипия означает &quot;вечный отпечаток&quot;. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

В буквальном переводе с греческого амбротипия означает "вечный отпечаток".

© photo: Sputnik / Stringer

Гости мероприятия отмечали необычайный контраст и глубину получаемых снимков.

Гости мероприятия отмечали необычайный контраст и глубину получаемых снимков. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Гости мероприятия отмечали необычайный контраст и глубину получаемых снимков.

© photo: Sputnik / Stringer

Действительно, такой отпечаток выглядит словно пришедший к нам сквозь столетия.

Действительно, такой отпечаток выглядит словно пришедший к нам сквозь столетия. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Действительно, такой отпечаток выглядит словно пришедший к нам сквозь столетия.

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