https://sputnik-georgia.ru/20231118/vechnye-snimki-iz-alyuminiya-v-tbilisi-uznali-o-sekrete-burlatskogo---foto-284330307.html

Вечные снимки на алюминии: в Тбилиси узнали о секрете Бурлацкого – фото

Вечные снимки на алюминии: в Тбилиси узнали о секрете Бурлацкого – фото

Известный фотограф из Санкт-Петербурга Миша Бурлацкий провел в столице Грузии мастер-класс по фотографии на алюминиевых пластинах по технологии XIX века 18.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-18T19:15+0400

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В Тбилиси также состоялась выставка работ известного фотографа. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как проходил мастер-класс Миши Бурлацкого.

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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, искусство, фотография, творчество, россия, фото