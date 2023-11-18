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Возможно самая большая ракушка-жемчужница в мире найдена в Финляндии – СМИ

Возможно самая большая ракушка-жемчужница в мире найдена в Финляндии – СМИ

Точный возраст найденной ракушки-жемчужницы неизвестен, но очевидно, что она жила в ручье на протяжении всей независимости Финляндии 18.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-18T15:00+0400

2023-11-18T15:00+0400

2023-11-18T15:00+0400

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Возможно самая большая ракушка-жемчужница в мире найдена в Финляндии, сообщает РИА Новости со ссылкой на общественную телерадиовещательную корпорацию Yle. Несколько достаточно крупных жемчужниц нашли во время недавнего исследования ручьев. Как сообщили водолазы-исследователи, ранее в Северном регионе не было известно ни одного случая измерения столь крупной ракушки-жемчужницы, поэтому возможно, что найденный экземпляр самый крупный в мире. Возраст ракушек-жемчужниц может достигать 200 лет. Рост двустворчатых обычно замедляется после 40 лет, достигая 120-130 миллиметров. Скорость роста ракушек в разных реках неодинакова, и возраст молодых особей можно определить по годовым кольцам на раковине живой ракушки. Хотя точный возраст найденного экземпляра неизвестен, очевидно, что она жила в ручье на протяжении всей независимости Финляндии. После проведения замеров ракушки были возвращены в свою естественную среду обитания. Ракушки-жемчужницы – одни из важнейших животных Финляндии с точки зрения природной ценности, ключевой вид в своей среде обитания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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