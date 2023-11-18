https://sputnik-georgia.ru/20231118/vystavka-gruzinskoy-khudozhnitsy-doma-dior-otkryvaetsya-v-tbilisi-284315060.html

Выставка грузинской художницы дома Dior открывается в Тбилиси

Выставка грузинской художницы дома Dior открывается в Тбилиси

В 2022 году в Грузию из Франции привезли работы Тамар де Лете-Вачнадзе 18.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-18T14:20+0400

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2023-11-18T14:20+0400

культура

грузия

новости

дворец искусства

тея цулукиани

национальная галерея им. д.шеварднадзе

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Масштабная выставка работ сценографа и дизайнера Тамар де Лете-Вачнадзе, которая в середине XX века создавала эскизы для дома Christian Dior, 19 ноября откроется в Национальной галерее им. Шеварднадзе в Тбилиси.По инициативе министра культуры Грузии Теи Цулукиани наследие художницы-эмигрантки Тамар де Лета- Вачнадзе, ее работы и личный архив в результате переговоров с потомками были переданы во Дворец искусств Грузии в 2022 году.Группа ученых привезла коллекцию из Бретани, в частности из французской деревни Лампалуз-Пулуарзель, в Грузию. Среди работ, возвращенных во Дворец искусств, более 30 живописных работ, более 300 графических набросков и эскизов (книжная живопись, театральная живопись, дизайн одежды и т. д.) и более 200 архивных фотографий.Тамар де Лета-Вачнадзе уже много лет была художницей театра в Сан-Паулу. А в 50-х годах XX века она также создала несколько эскизов для французского дома моды Dior.Во второй половине XX века Тамар де Лета-Вачнадзе работала во многих направлениях. Согласно архивным документам, она "создавал балетные постановки – писала сценарии, подбирала музыку, рисовала декорации, создавала костюмы и технические детали, которые делали зрелище незабываемым для зрителей“.В 1960-х и 1980-х годах выставки ее работ проходили в Париже, в том числе в залах Национального общества аэрокосмической промышленности. Кроме того, она создавала костюмы для театров, спектаклей на фестивале в Локронане и других.На выставке в Национальной галерее, которая продлится до 16 декабря, будут представлены театральная и книжная живопись, графика, коллажи и аппликации, эскизы и детские марионетки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, грузия, новости, дворец искусства, тея цулукиани, национальная галерея им. д.шеварднадзе