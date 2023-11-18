Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20231118/vystavka-gruzinskoy-khudozhnitsy-doma-dior-otkryvaetsya-v-tbilisi-284315060.html
Выставка грузинской художницы дома Dior открывается в Тбилиси
Выставка грузинской художницы дома Dior открывается в Тбилиси
В 2022 году в Грузию из Франции привезли работы Тамар де Лете-Вачнадзе 18.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-18T14:20+0400
2023-11-18T14:20+0400
культура
грузия
новости
дворец искусства
тея цулукиани
национальная галерея им. д.шеварднадзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23727/22/237272246_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_b4bd43019f823fe9033bb4cd64834e98.jpg
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Масштабная выставка работ сценографа и дизайнера Тамар де Лете-Вачнадзе, которая в середине XX века создавала эскизы для дома Christian Dior, 19 ноября откроется в Национальной галерее им. Шеварднадзе в Тбилиси.По инициативе министра культуры Грузии Теи Цулукиани наследие художницы-эмигрантки Тамар де Лета- Вачнадзе, ее работы и личный архив в результате переговоров с потомками были переданы во Дворец искусств Грузии в 2022 году.Группа ученых привезла коллекцию из Бретани, в частности из французской деревни Лампалуз-Пулуарзель, в Грузию. Среди работ, возвращенных во Дворец искусств, более 30 живописных работ, более 300 графических набросков и эскизов (книжная живопись, театральная живопись, дизайн одежды и т. д.) и более 200 архивных фотографий.Тамар де Лета-Вачнадзе уже много лет была художницей театра в Сан-Паулу. А в 50-х годах XX века она также создала несколько эскизов для французского дома моды Dior.Во второй половине XX века Тамар де Лета-Вачнадзе работала во многих направлениях. Согласно архивным документам, она "создавал балетные постановки – писала сценарии, подбирала музыку, рисовала декорации, создавала костюмы и технические детали, которые делали зрелище незабываемым для зрителей“.В 1960-х и 1980-х годах выставки ее работ проходили в Париже, в том числе в залах Национального общества аэрокосмической промышленности. Кроме того, она создавала костюмы для театров, спектаклей на фестивале в Локронане и других.На выставке в Национальной галерее, которая продлится до 16 декабря, будут представлены театральная и книжная живопись, графика, коллажи и аппликации, эскизы и детские марионетки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23727/22/237272246_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_4a861a5a6e70cec6f834f3ca58023f41.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
культура, грузия, новости, дворец искусства, тея цулукиани, национальная галерея им. д.шеварднадзе
культура, грузия, новости, дворец искусства, тея цулукиани, национальная галерея им. д.шеварднадзе

Выставка грузинской художницы дома Dior открывается в Тбилиси

14:20 18.11.2023
© photo: Sputnik / StringerНациональная галерея Грузии ("Голубая галерея") на проспекте Руставели
Национальная галерея Грузии (Голубая галерея) на проспекте Руставели - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
В 2022 году в Грузию из Франции привезли работы Тамар де Лете-Вачнадзе
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Масштабная выставка работ сценографа и дизайнера Тамар де Лете-Вачнадзе, которая в середине XX века создавала эскизы для дома Christian Dior, 19 ноября откроется в Национальной галерее им. Шеварднадзе в Тбилиси.
По инициативе министра культуры Грузии Теи Цулукиани наследие художницы-эмигрантки Тамар де Лета- Вачнадзе, ее работы и личный архив в результате переговоров с потомками были переданы во Дворец искусств Грузии в 2022 году.
Группа ученых привезла коллекцию из Бретани, в частности из французской деревни Лампалуз-Пулуарзель, в Грузию. Среди работ, возвращенных во Дворец искусств, более 30 живописных работ, более 300 графических набросков и эскизов (книжная живопись, театральная живопись, дизайн одежды и т. д.) и более 200 архивных фотографий.
Тамар де Лета-Вачнадзе уже много лет была художницей театра в Сан-Паулу. А в 50-х годах XX века она также создала несколько эскизов для французского дома моды Dior.
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaРабота дизайнера Тамар де Лете-Вачнадзе
Работа дизайнера Тамар де Лете-Вачнадзе - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2023
Работа дизайнера Тамар де Лете-Вачнадзе
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Во второй половине XX века Тамар де Лета-Вачнадзе работала во многих направлениях. Согласно архивным документам, она "создавал балетные постановки – писала сценарии, подбирала музыку, рисовала декорации, создавала костюмы и технические детали, которые делали зрелище незабываемым для зрителей“.
В 1960-х и 1980-х годах выставки ее работ проходили в Париже, в том числе в залах Национального общества аэрокосмической промышленности. Кроме того, она создавала костюмы для театров, спектаклей на фестивале в Локронане и других.
На выставке в Национальной галерее, которая продлится до 16 декабря, будут представлены театральная и книжная живопись, графика, коллажи и аппликации, эскизы и детские марионетки.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0