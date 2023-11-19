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Он смотрит в небо и поле грез: победители конкурса Nature Photographer of the Year 2023
Он смотрит в небо и поле грез: победители конкурса Nature Photographer of the Year 2023
Организаторы престижного фотоконкурса Nature Photographer of the Year 2023 назвали имена победителей. Смотрите в фотоленте Sputnik лучшие снимки лауреатов 19.11.2023, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотография, фотоленты, новости в фотографиях, фотоконкурс, культура, в мире
фото, мультимедиа, фотография, фотоленты, новости в фотографиях, фотоконкурс, культура, в мире

Он смотрит в небо и поле грез: победители конкурса Nature Photographer of the Year 2023

13:23 19.11.2023
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НовостиTelegram
Организаторы престижного фотоконкурса Nature Photographer of the Year 2023 назвали имена победителей. Смотрите в фотоленте Sputnik лучшие снимки лауреатов
© photo : Jacquie Matechuk/NPOTY 2023

Снимок "Он смотрит на небеса" канадского фотографа Жаки Матечука, занявший 1 место в категории "Млекопитающие".

Снимок &quot;Он смотрит на небеса&quot; канадского фотографа Жаки Матечука, занявший 1 место в категории &quot;Млекопитающие&quot;. - Sputnik Грузия
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© photo : Jacquie Matechuk/NPOTY 2023

Снимок "Он смотрит на небеса" канадского фотографа Жаки Матечука, занявший 1 место в категории "Млекопитающие".

© photo : Őrsi Ákos/NPOTY 2023

Снимок "Прогулка по холму" венгерского фотографа Эрси Акоса, занявший 1 место в категории "Молодежный конкурс".

Снимок &quot;Прогулка по холму&quot; венгерского фотографа Эрси Акоса, занявший 1 место в категории &quot;Молодежный конкурс&quot;. - Sputnik Грузия
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© photo : Őrsi Ákos/NPOTY 2023

Снимок "Прогулка по холму" венгерского фотографа Эрси Акоса, занявший 1 место в категории "Молодежный конкурс".

© photo : Renee Capozzola/NPOTY 2023

Снимок "Бумажный Наутилус Райдер" американского фотографа Рене Капоццолы, занявший 1 место в категории "Подводный фотограф года".

Снимок &quot;Бумажный Наутилус Райдер&quot; американского фотографа Рене Капоццолы, занявший 1 место в категории &quot;Подводный фотограф года&quot;. - Sputnik Грузия
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© photo : Renee Capozzola/NPOTY 2023

Снимок "Бумажный Наутилус Райдер" американского фотографа Рене Капоццолы, занявший 1 место в категории "Подводный фотограф года".

© photo : Minghui Yuan/NPOTY 2023

Снимок "Паук в кадре" китайского фотографа Минхуэй Юаня, занявший 2 место в категории "Другие животные".

Снимок &quot;Паук в кадре&quot; китайского фотографа Минхуэй Юаня, занявший 2 место в категории &quot;Другие животные&quot;. - Sputnik Грузия
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© photo : Minghui Yuan/NPOTY 2023

Снимок "Паук в кадре" китайского фотографа Минхуэй Юаня, занявший 2 место в категории "Другие животные".

© photo : Sergey Gorshkov/NPOTY 2023

Снимок "Амурский леопард" русского фотографа Сергея Горшкова, высоко оцененный в категории "Млекопитающие".

Снимок &quot;Амурский леопард&quot; русского фотографа Сергея Горшкова, высоко оцененный в категории &quot;Млекопитающие&quot;. - Sputnik Грузия
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© photo : Sergey Gorshkov/NPOTY 2023

Снимок "Амурский леопард" русского фотографа Сергея Горшкова, высоко оцененный в категории "Млекопитающие".

© photo : J Fritz Rumpf/NPOTY 2023

Снимок "Поля мечты" американского фотографа Дж. Фрица Румпфа, занявший 1 место в категории "Природное искусство".

Снимок &quot;Поля мечты&quot; американского фотографа Дж. Фрица Румпфа, занявший 1 место в категории &quot;Природное искусство&quot;. - Sputnik Грузия
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© photo : J Fritz Rumpf/NPOTY 2023

Снимок "Поля мечты" американского фотографа Дж. Фрица Румпфа, занявший 1 место в категории "Природное искусство".

© photo : Jodi Frediani/NPOTY 2023

Снимок "Орел или решка" американского фотографа Джоди Фредиани, занявший 1 место в категории "Черно-белое".

Снимок &quot;Орел или решка&quot; американского фотографа Джоди Фредиани, занявший 1 место в категории &quot;Черно-белое&quot;. - Sputnik Грузия
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© photo : Jodi Frediani/NPOTY 2023

Снимок "Орел или решка" американского фотографа Джоди Фредиани, занявший 1 место в категории "Черно-белое".

© photo : Hermis Valiyandiyil/NPOTY 2023

Снимок "Шепот рассвета: Изящный силуэт удода на восходе солнца" индийского фотографа Хермиса Валияндиила, занявший 1 место в категории "Птицы".

Снимок &quot;Шепот рассвета: Изящный силуэт удода на восходе солнца&quot; индийского фотографа Хермиса Валияндиила, занявший 1 место в категории &quot;Птицы&quot;. - Sputnik Грузия
8/18
© photo : Hermis Valiyandiyil/NPOTY 2023

Снимок "Шепот рассвета: Изящный силуэт удода на восходе солнца" индийского фотографа Хермиса Валияндиила, занявший 1 место в категории "Птицы".

© photo : Thomas Vijayan/NPOTY 2023

Снимок "Ледяная шапка Аустфонна" канадского фотографа Томаса Виджаяна, занявший 1 место в категории "Пейзаж".

Снимок &quot;Ледяная шапка Аустфонна&quot; канадского фотографа Томаса Виджаяна, занявший 1 место в категории &quot;Пейзаж&quot;. - Sputnik Грузия
9/18
© photo : Thomas Vijayan/NPOTY 2023

Снимок "Ледяная шапка Аустфонна" канадского фотографа Томаса Виджаяна, занявший 1 место в категории "Пейзаж".

© photo : Fernando Constantino Martínez Belmar/NPOTY 2023

Снимок "Балам, находящийся под угрозой исчезновения, король джунглей майя" мексиканского фотографа Фернандо Константино Мартинеса Бельмара, занявший 1 место в категории Награда Фреда Хазельхоффа. Портфолио".

Снимок &quot;Балам, находящийся под угрозой исчезновения, король джунглей майя&quot; мексиканского фотографа Фернандо Константино Мартинеса Бельмара, занявший 1 место в категории Награда Фреда Хазельхоффа. Портфолио&quot;. - Sputnik Грузия
10/18
© photo : Fernando Constantino Martínez Belmar/NPOTY 2023

Снимок "Балам, находящийся под угрозой исчезновения, король джунглей майя" мексиканского фотографа Фернандо Константино Мартинеса Бельмара, занявший 1 место в категории Награда Фреда Хазельхоффа. Портфолио".

© photo : David Maitland/NPOTY 2023

Снимок "Усеянный звездами" британского фотографа Дэвида Мейтленда, занявший 1 место в категории "Растения и Грибы".

Снимок &quot;Усеянный звездами&quot; британского фотографа Дэвида Мейтленда, занявший 1 место в категории &quot;Растения и Грибы&quot;. - Sputnik Грузия
11/18
© photo : David Maitland/NPOTY 2023

Снимок "Усеянный звездами" британского фотографа Дэвида Мейтленда, занявший 1 место в категории "Растения и Грибы".

© photo : Alex Pansier/NPOTY 2023

Снимок "Большое крыло" нидерландского фотографа Алекса Пансье.

Снимок &quot;Большое крыло&quot; нидерландского фотографа Алекса Пансье. - Sputnik Грузия
12/18
© photo : Alex Pansier/NPOTY 2023

Снимок "Большое крыло" нидерландского фотографа Алекса Пансье.

© photo : Jonathan Lhoir/NPOTY 2023

Снимок "Перо и Чернильница" бельгийско-французского фотографа Джонатана Луара, занявший 1 место в категории "Портрет животных".

Снимок &quot;Перо и Чернильница&quot; бельгийско-французского фотографа Джонатана Луара, занявший 1 место в категории &quot;Портрет животных&quot;. - Sputnik Грузия
13/18
© photo : Jonathan Lhoir/NPOTY 2023

Снимок "Перо и Чернильница" бельгийско-французского фотографа Джонатана Луара, занявший 1 место в категории "Портрет животных".

© photo : Imre Potyó/NPOTY 2023

Снимок "Декабрьские мотыльки" венгерского фотографа Имре Потьо, занявший 1 место в категории "Другие животные".

Снимок &quot;Декабрьские мотыльки&quot; венгерского фотографа Имре Потьо, занявший 1 место в категории &quot;Другие животные&quot;. - Sputnik Грузия
14/18
© photo : Imre Potyó/NPOTY 2023

Снимок "Декабрьские мотыльки" венгерского фотографа Имре Потьо, занявший 1 место в категории "Другие животные".

© photo : Laura Becker/NPOTY 2023

Снимок "Потерянный в цвету" немецкого фотографа Лаура Беккера, высоко оцененный в категории "Птицы".

Снимок &quot;Потерянный в цвету&quot; немецкого фотографа Лаура Беккера, высоко оцененный в категории &quot;Птицы&quot;. - Sputnik Грузия
15/18
© photo : Laura Becker/NPOTY 2023

Снимок "Потерянный в цвету" немецкого фотографа Лаура Беккера, высоко оцененный в категории "Птицы".

© photo : XJ Toh/NPOTY 2023

Снимок "Грустное пончо" сингапурского фотографа Икс Джейа, занявший 1 место в категории "Человек и природа".

Снимок &quot;Грустное пончо&quot; сингапурского фотографа Икс Джейа, занявший 1 место в категории &quot;Человек и природа&quot;. - Sputnik Грузия
16/18
© photo : XJ Toh/NPOTY 2023

Снимок "Грустное пончо" сингапурского фотографа Икс Джейа, занявший 1 место в категории "Человек и природа".

© photo : Johan de Ridder/NPOTY 2023

Снимок "Зеленая тройка" бельгийского фотографа Йохана де Риддера.

Снимок &quot;Зеленая тройка&quot; бельгийского фотографа Йохана де Риддера. - Sputnik Грузия
17/18
© photo : Johan de Ridder/NPOTY 2023

Снимок "Зеленая тройка" бельгийского фотографа Йохана де Риддера.

© photo : Anton Trexler/NPOTY 2023

Снимок "Когда пробуждается ночная жизнь" немецкого фотографа Антона Трекслера, высоко оцененный в категории "Молодежный конкурс".

Снимок &quot;Когда пробуждается ночная жизнь&quot; немецкого фотографа Антона Трекслера, высоко оцененный в категории &quot;Молодежный конкурс&quot;. - Sputnik Грузия
18/18
© photo : Anton Trexler/NPOTY 2023

Снимок "Когда пробуждается ночная жизнь" немецкого фотографа Антона Трекслера, высоко оцененный в категории "Молодежный конкурс".

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