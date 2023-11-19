Он смотрит в небо и поле грез: победители конкурса Nature Photographer of the Year 2023

Снимок "Он смотрит на небеса" канадского фотографа Жаки Матечука, занявший 1 место в категории "Млекопитающие".
Снимок "Он смотрит на небеса" канадского фотографа Жаки Матечука, занявший 1 место в категории "Млекопитающие".
Снимок "Прогулка по холму" венгерского фотографа Эрси Акоса, занявший 1 место в категории "Молодежный конкурс".
Снимок "Прогулка по холму" венгерского фотографа Эрси Акоса, занявший 1 место в категории "Молодежный конкурс".
Снимок "Бумажный Наутилус Райдер" американского фотографа Рене Капоццолы, занявший 1 место в категории "Подводный фотограф года".
Снимок "Бумажный Наутилус Райдер" американского фотографа Рене Капоццолы, занявший 1 место в категории "Подводный фотограф года".
Снимок "Паук в кадре" китайского фотографа Минхуэй Юаня, занявший 2 место в категории "Другие животные".
Снимок "Паук в кадре" китайского фотографа Минхуэй Юаня, занявший 2 место в категории "Другие животные".
Снимок "Амурский леопард" русского фотографа Сергея Горшкова, высоко оцененный в категории "Млекопитающие".
Снимок "Амурский леопард" русского фотографа Сергея Горшкова, высоко оцененный в категории "Млекопитающие".
Снимок "Поля мечты" американского фотографа Дж. Фрица Румпфа, занявший 1 место в категории "Природное искусство".
Снимок "Поля мечты" американского фотографа Дж. Фрица Румпфа, занявший 1 место в категории "Природное искусство".
Снимок "Орел или решка" американского фотографа Джоди Фредиани, занявший 1 место в категории "Черно-белое".
Снимок "Орел или решка" американского фотографа Джоди Фредиани, занявший 1 место в категории "Черно-белое".
Снимок "Шепот рассвета: Изящный силуэт удода на восходе солнца" индийского фотографа Хермиса Валияндиила, занявший 1 место в категории "Птицы".
Снимок "Шепот рассвета: Изящный силуэт удода на восходе солнца" индийского фотографа Хермиса Валияндиила, занявший 1 место в категории "Птицы".
Снимок "Ледяная шапка Аустфонна" канадского фотографа Томаса Виджаяна, занявший 1 место в категории "Пейзаж".
Снимок "Ледяная шапка Аустфонна" канадского фотографа Томаса Виджаяна, занявший 1 место в категории "Пейзаж".
Снимок "Балам, находящийся под угрозой исчезновения, король джунглей майя" мексиканского фотографа Фернандо Константино Мартинеса Бельмара, занявший 1 место в категории Награда Фреда Хазельхоффа. Портфолио".
Снимок "Балам, находящийся под угрозой исчезновения, король джунглей майя" мексиканского фотографа Фернандо Константино Мартинеса Бельмара, занявший 1 место в категории Награда Фреда Хазельхоффа. Портфолио".
Снимок "Усеянный звездами" британского фотографа Дэвида Мейтленда, занявший 1 место в категории "Растения и Грибы".
Снимок "Усеянный звездами" британского фотографа Дэвида Мейтленда, занявший 1 место в категории "Растения и Грибы".
Снимок "Большое крыло" нидерландского фотографа Алекса Пансье.
Снимок "Перо и Чернильница" бельгийско-французского фотографа Джонатана Луара, занявший 1 место в категории "Портрет животных".
Снимок "Перо и Чернильница" бельгийско-французского фотографа Джонатана Луара, занявший 1 место в категории "Портрет животных".
Снимок "Декабрьские мотыльки" венгерского фотографа Имре Потьо, занявший 1 место в категории "Другие животные".
Снимок "Декабрьские мотыльки" венгерского фотографа Имре Потьо, занявший 1 место в категории "Другие животные".
Снимок "Потерянный в цвету" немецкого фотографа Лаура Беккера, высоко оцененный в категории "Птицы".
Снимок "Потерянный в цвету" немецкого фотографа Лаура Беккера, высоко оцененный в категории "Птицы".
Снимок "Грустное пончо" сингапурского фотографа Икс Джейа, занявший 1 место в категории "Человек и природа".
Снимок "Грустное пончо" сингапурского фотографа Икс Джейа, занявший 1 место в категории "Человек и природа".
Снимок "Зеленая тройка" бельгийского фотографа Йохана де Риддера.
Снимок "Зеленая тройка" бельгийского фотографа Йохана де Риддера.
Снимок "Когда пробуждается ночная жизнь" немецкого фотографа Антона Трекслера, высоко оцененный в категории "Молодежный конкурс".
Снимок "Когда пробуждается ночная жизнь" немецкого фотографа Антона Трекслера, высоко оцененный в категории "Молодежный конкурс".