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Хрустальная европейская мечта разбита. И ее не жалко

Хрустальная европейская мечта разбита. И ее не жалко

Реальность заколотила в калитку "райского сада" своими мускулистыми лапами — опубликованный на этой неделе опрос Европейского центра международных отношений... 19.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-19T21:01+0400

2023-11-19T21:01+0400

2023-11-19T21:05+0400

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Цифры недвусмысленны: респонденты, живущие за пределами ЕС, уверены, что европейский блок прекратит существование в течение ближайших двадцати лет. На этом холодный душ Шарко не закончился — Европа привлекает, если только туда туристом или ненадолго, пишет колумнист РИА Новости.Есть третий, не менее обескураживающий еврофилов момент. ЕС в их глазах давно не выглядит той силой, что может изменить хоть что-то в нынешнем геополитическом раскладе. Брюссель, раздувавший щеки, как и положено отцу современной демократии, оказался сосулькой и тряпкой.Сколько стараний, сколько ужимок и прыжков, сколько маркетинговых кампаний по продвижению "европейских ценностей" — однако все зря и втуне. Общеевропейцы вышли из доверия.Причин несколько.ЕС жил жирно на сырье из своих бывших колоний и заключал выгодные долгосрочные контракты с Россией, поэтому мог гарцевать, ухаживать и нести полную чушь. Раз у него имелись деньги, к словам было доверие — не могут же обеспеченные люди так нагло врать — и в глаза, и за глаза. Оказалось, могут, и еще как, что, собственно, в итоге и вскрылось.ЕС, который с легкостью необыкновенной давал невыполнимые обещания, все равно в глазах многих и стран, и социумов долго выглядел партнером, с которым можно и нужно иметь дело. Но, видно, всему есть предел. Это наивным влюбленным романтическим девам можно морочить голову, но в итоге не жениться, а в государственных делах, особенно в геополитике, лгать не стоит даже единожды.Опрос с цифрами и графиками не мог не вогнать тех, для чьих глаз он составлялся, в депрессию. Эта болезнь в такой же степени свойственна личности, как и истеблишменту. Она провоцирует непоследовательность решений, внутренние склоки и скандалы, да и вообще — поведение, далекое от адекватного. Теперь, кстати, понятно, почему у Брюсселя последнее время семь пятниц на неделе и руководство ЕС все время делает заявления, каждое из которых в той или иной форме и степени дезавуирует предыдущее. У ЕС больше нет ни денег, чтобы поддерживать свое влияние в мире, вот ту самую "мягкую силу", которую любят упоминать диванные политологи, ни идей, которые могли лечь в основу альтернативного политического проекта, ни иных рычагов влияния.А вести политику честно исключено, там давно у всех глаза скошены к носу от постоянного вранья, поэтому и посмотреть на себя со стороны брюссельские люди в сером не в состоянии.Короче, от "европейских ценностей" у третьих стран случилось несварение, и сейчас эта субстанция исторгается наружу. Мощным фонтаном.Разумеется, обострение произошло в момент, когда ЕС вписался за своего протеже — Киев. Но люди разумные поняли, что покупка стеклянных бус, а также кружевных трусиков приведет к непоправимым последствиям. И если, сказали они себе, за иллюзию европейства приходится расплачиваться вполне реальными кровью и жизнями, может, от этого ядовитого подарка отказаться заранее, пока не случилось непоправимое, пока страна не свалилась в хаос, пока не разрушена экономика, пока люди живы?Чего стоят выспренние слова об идеалах и "форпостах свободы", если за согласие с тезисом деньги дают, но только в долг. А возвращать их придется, и с неподъемными процентами.Общеевропейские глашатаи и горлопаны ошиблись, думая, что прагматичность и стремление к благополучию — свойства, присущие лишь "райскому саду". Это не так. И не так — очень давно.Теперь им остается только рыдать над разбитой ими же самими их же собственной хрустальной мечтой и думать над будущим трудоустройством. Ведь великих комбинаторов из них не вышло, придется переквалифицироваться либо в дворники, либо в управдомы. Нам ни их мечту, ни их самих нисколько не жалко.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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европа

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

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в мире, новости, аналитика, брюссель, европа, киев, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины