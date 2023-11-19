https://sputnik-georgia.ru/20231119/284340211.html
Хрустальная европейская мечта разбита. И ее не жалко
Хрустальная европейская мечта разбита. И ее не жалко
Реальность заколотила в калитку "райского сада" своими мускулистыми лапами — опубликованный на этой неделе опрос Европейского центра международных отношений... 19.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-19T21:01+0400
2023-11-19T21:01+0400
2023-11-19T21:05+0400
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Цифры недвусмысленны: респонденты, живущие за пределами ЕС, уверены, что европейский блок прекратит существование в течение ближайших двадцати лет. На этом холодный душ Шарко не закончился — Европа привлекает, если только туда туристом или ненадолго, пишет колумнист РИА Новости.Есть третий, не менее обескураживающий еврофилов момент. ЕС в их глазах давно не выглядит той силой, что может изменить хоть что-то в нынешнем геополитическом раскладе. Брюссель, раздувавший щеки, как и положено отцу современной демократии, оказался сосулькой и тряпкой.Сколько стараний, сколько ужимок и прыжков, сколько маркетинговых кампаний по продвижению "европейских ценностей" — однако все зря и втуне. Общеевропейцы вышли из доверия.Причин несколько.ЕС жил жирно на сырье из своих бывших колоний и заключал выгодные долгосрочные контракты с Россией, поэтому мог гарцевать, ухаживать и нести полную чушь. Раз у него имелись деньги, к словам было доверие — не могут же обеспеченные люди так нагло врать — и в глаза, и за глаза. Оказалось, могут, и еще как, что, собственно, в итоге и вскрылось.ЕС, который с легкостью необыкновенной давал невыполнимые обещания, все равно в глазах многих и стран, и социумов долго выглядел партнером, с которым можно и нужно иметь дело. Но, видно, всему есть предел. Это наивным влюбленным романтическим девам можно морочить голову, но в итоге не жениться, а в государственных делах, особенно в геополитике, лгать не стоит даже единожды.Опрос с цифрами и графиками не мог не вогнать тех, для чьих глаз он составлялся, в депрессию. Эта болезнь в такой же степени свойственна личности, как и истеблишменту. Она провоцирует непоследовательность решений, внутренние склоки и скандалы, да и вообще — поведение, далекое от адекватного. Теперь, кстати, понятно, почему у Брюсселя последнее время семь пятниц на неделе и руководство ЕС все время делает заявления, каждое из которых в той или иной форме и степени дезавуирует предыдущее. У ЕС больше нет ни денег, чтобы поддерживать свое влияние в мире, вот ту самую "мягкую силу", которую любят упоминать диванные политологи, ни идей, которые могли лечь в основу альтернативного политического проекта, ни иных рычагов влияния.А вести политику честно исключено, там давно у всех глаза скошены к носу от постоянного вранья, поэтому и посмотреть на себя со стороны брюссельские люди в сером не в состоянии.Короче, от "европейских ценностей" у третьих стран случилось несварение, и сейчас эта субстанция исторгается наружу. Мощным фонтаном.Разумеется, обострение произошло в момент, когда ЕС вписался за своего протеже — Киев. Но люди разумные поняли, что покупка стеклянных бус, а также кружевных трусиков приведет к непоправимым последствиям. И если, сказали они себе, за иллюзию европейства приходится расплачиваться вполне реальными кровью и жизнями, может, от этого ядовитого подарка отказаться заранее, пока не случилось непоправимое, пока страна не свалилась в хаос, пока не разрушена экономика, пока люди живы?Чего стоят выспренние слова об идеалах и "форпостах свободы", если за согласие с тезисом деньги дают, но только в долг. А возвращать их придется, и с неподъемными процентами.Общеевропейские глашатаи и горлопаны ошиблись, думая, что прагматичность и стремление к благополучию — свойства, присущие лишь "райскому саду". Это не так. И не так — очень давно.Теперь им остается только рыдать над разбитой ими же самими их же собственной хрустальной мечтой и думать над будущим трудоустройством. Ведь великих комбинаторов из них не вышло, придется переквалифицироваться либо в дворники, либо в управдомы. Нам ни их мечту, ни их самих нисколько не жалко.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
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Елена Караева
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Елена Караева
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg
в мире, новости, аналитика, брюссель, европа, киев, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины
в мире, новости, аналитика, брюссель, европа, киев, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины
Хрустальная европейская мечта разбита. И ее не жалко
21:01 19.11.2023 (обновлено: 21:05 19.11.2023)
Реальность заколотила в калитку "райского сада" своими мускулистыми лапами — опубликованный на этой неделе опрос Европейского центра международных отношений смутил даже тех еврофилов, у которых толоконный лоб
Цифры недвусмысленны: респонденты, живущие за пределами ЕС, уверены, что европейский блок прекратит существование в течение ближайших двадцати лет. На этом холодный душ Шарко не закончился — Европа привлекает, если только туда туристом или ненадолго, пишет колумнист РИА Новости
.
Есть третий, не менее обескураживающий еврофилов момент. ЕС в их глазах давно не выглядит той силой, что может изменить хоть что-то в нынешнем геополитическом раскладе. Брюссель, раздувавший щеки, как и положено отцу современной демократии, оказался сосулькой и тряпкой.
Авторы опроса
и составленного на его основе доклада, подбадривая самих себя, утверждают, что "не все потеряно": просто нужно изменить подход, поменьше толоконных лбов, побольше гибкости, поменьше звона стеклянными бусами, побольше конкретики... Но ясно, что так окатить отрезвляющим душем брюссельский истеблишмент давно не получалось.
Сколько стараний, сколько ужимок и прыжков, сколько маркетинговых кампаний по продвижению "европейских ценностей" — однако все зря и втуне. Общеевропейцы вышли из доверия.
ЕС жил жирно на сырье из своих бывших колоний и заключал выгодные долгосрочные контракты с Россией, поэтому мог гарцевать, ухаживать и нести полную чушь. Раз у него имелись деньги, к словам было доверие — не могут же обеспеченные люди так нагло врать — и в глаза, и за глаза. Оказалось, могут, и еще как, что, собственно, в итоге и вскрылось.
ЕС, который с легкостью необыкновенной давал невыполнимые обещания, все равно в глазах многих и стран, и социумов долго выглядел партнером, с которым можно и нужно иметь дело. Но, видно, всему есть предел. Это наивным влюбленным романтическим девам можно морочить голову, но в итоге не жениться, а в государственных делах, особенно в геополитике, лгать не стоит даже единожды.
Опрос с цифрами и графиками не мог не вогнать тех, для чьих глаз он составлялся, в депрессию. Эта болезнь в такой же степени свойственна личности, как и истеблишменту. Она провоцирует непоследовательность решений, внутренние склоки и скандалы, да и вообще — поведение, далекое от адекватного. Теперь, кстати, понятно, почему у Брюсселя последнее время семь пятниц на неделе и руководство ЕС все время делает заявления, каждое из которых в той или иной форме и степени дезавуирует предыдущее. У ЕС больше нет ни денег, чтобы поддерживать свое влияние в мире, вот ту самую "мягкую силу", которую любят упоминать диванные политологи, ни идей, которые могли лечь в основу альтернативного политического проекта, ни иных рычагов влияния.
А вести политику честно исключено, там давно у всех глаза скошены к носу от постоянного вранья, поэтому и посмотреть на себя со стороны брюссельские люди в сером не в состоянии.
Авторы доклада пытаются подсластить пилюлю, выдвигая совсем уж завиральные идеи. Раз отказываются от комплексного меню, составленного из "европейских ценностей", то, может, попытаться сохранить остатки авторитета и осколки влияния, предложив каждому государству самостоятельно выбирать блюдо по вкусу? Но это звучит так кисло, что очевидно — идея мертворожденная.
Короче, от "европейских ценностей" у третьих стран случилось несварение, и сейчас эта субстанция исторгается наружу. Мощным фонтаном.
Разумеется, обострение произошло в момент, когда ЕС вписался за своего протеже — Киев. Но люди разумные поняли, что покупка стеклянных бус, а также кружевных трусиков приведет к непоправимым последствиям. И если, сказали они себе, за иллюзию европейства приходится расплачиваться вполне реальными кровью и жизнями, может, от этого ядовитого подарка отказаться заранее, пока не случилось непоправимое, пока страна не свалилась в хаос, пока не разрушена экономика, пока люди живы?
Чего стоят выспренние слова об идеалах и "форпостах свободы", если за согласие с тезисом деньги дают, но только в долг. А возвращать их придется, и с неподъемными процентами.
Общеевропейские глашатаи и горлопаны ошиблись, думая, что прагматичность и стремление к благополучию — свойства, присущие лишь "райскому саду". Это не так. И не так — очень давно.
Теперь им остается только рыдать над разбитой ими же самими их же собственной хрустальной мечтой и думать над будущим трудоустройством. Ведь великих комбинаторов из них не вышло, придется переквалифицироваться либо в дворники, либо в управдомы. Нам ни их мечту, ни их самих нисколько не жалко.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции