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Боевые вирусы – Онищенко о разработках США

Боевые вирусы – Онищенко о разработках США

По оценке экспертов, Пентагон не исключает планов применения биологического оружия в наступательных целях 19.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-19T15:51+0400

2023-11-19T15:51+0400

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ТЮИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. В лабораториях Пентагона проводятся эксперименты с 40 наиболее опасными вирусами на планете, которые могут быть использованы как биологическое оружие. Об этом рассказал академик РАН Геннадий Онищенко в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.По словам Онищенко, сегодня известно о 400 биологических лабораториях Пентагона, которые работают в интересах наступательных программ. Часть из них находится на территории бывшего СССР в непосредственной близости от границ России: на Украине, в Грузии, Казахстане.При этом он обратил внимание на то, что в настоящее время создание вируса уже не является чем-то фантастическим. Технологии отработаны и применяются на практике."Мы научились на компьютере моделировать вирус нужных нам свойств. Сшить его, как мы говорим, из аминокислот и оживить его", – сказал Онищенко.Другое дело, что вирус может быть использован как для созидательных целей, например, для устранения разливов нефти в морской акватории, так и для военных – вспышки инфекции для ослабления экономического потенциала недружественной США страны, подрыва генофонда ее населения.Минобороны России рассказало о планах США по созданию биооружия на Украине >>"В отличие от применения другого оружия массового поражения – химического или ядерного – очень сложно доказать, что биологическое оружие применила та или иная страна", – подчеркнул Онищенко.Среди наиболее опасных вирусов, которые могут применяться как биологическое оружие, он выделил сибирскую язву, точнее ее штаммы, выведенные искусственно в лабораториях Пентагона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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