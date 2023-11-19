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Более десятка "деловых дворов" появятся в Грузии до конца года
Более десятка "деловых дворов" появятся в Грузии до конца года
Жители могут приобретать дрова и древесину для производства в виде готового продукта на деловых дворах, заявил глава агентства 19.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-19T15:03+0400
2023-11-19T15:03+0400
2023-11-19T15:19+0400
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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Национальное агентство лесного хозяйства к концу года завершит обустройство 17 новых "деловых дворов" в регионах Кахети, Мцхета-Мтианети и Гурии в целях внедрения единой и эффективной системы производства и доставки древесины, сообщает пресс-служба Минсельхоз Грузии. На сегодняшний день агентством лесного хозяйства обустроено 40 "деловых дворов". Агентство отвечает за обеспечение населения дровами, полученными в результате организованного лесопользования. Агентство начало работу по внедрению новых услуг, которые позволят населению легко приобретать дрова и пользоваться транспортными услугами. При софинансировании Зеленого климатического фонда, правительств Германии, Швейцарии и Грузии стартовал проект по поддержке лесного сектора Грузии – ECO Georgia, одним из основных исполнителей которого является Национальное агентство лесного хозяйства. В течение следующих пяти лет проект охватыватит восемь целевых муниципалитетов в трех регионах Грузии и направлен на снижение нагрузки на грузинские леса путем реализации всех мер, необходимых для устойчивого управления лесами. Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, кахети, мцхета-мтианети, гурия, сельское хозяйство грузии
грузия, новости, экономика, кахети, мцхета-мтианети, гурия, сельское хозяйство грузии
Более десятка "деловых дворов" появятся в Грузии до конца года
15:03 19.11.2023 (обновлено: 15:19 19.11.2023)
Жители могут приобретать дрова и древесину для производства в виде готового продукта на деловых дворах, заявил глава агентства
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Национальное агентство лесного хозяйства к концу года завершит обустройство 17 новых "деловых дворов" в регионах Кахети, Мцхета-Мтианети и Гурии в целях внедрения единой и эффективной системы производства и доставки древесины, сообщает пресс-служба Минсельхоз Грузии.
На сегодняшний день агентством лесного хозяйства обустроено 40 "деловых дворов". Агентство отвечает за обеспечение населения дровами, полученными в результате организованного лесопользования. Агентство начало работу по внедрению новых услуг, которые позволят населению легко приобретать дрова и пользоваться транспортными услугами.
"Жители смогут приобретать дрова и древесину для производства в виде готового продукта на деловых дворах, и им не придется искать собственные ресурсы и осуществлять опасную деятельность в лесу. Согласно плану, "деловые дворы" будут организованы во всех муниципалитетах и оснащены соответствующими человеческими и техническими ресурсами. Мы также приобрели специальную технику", – рассказал глава Национального агентства лесного хозяйства Каха Церцвадзе.
При софинансировании Зеленого климатического фонда, правительств Германии, Швейцарии и Грузии стартовал проект по поддержке лесного сектора Грузии – ECO Georgia, одним из основных исполнителей которого является Национальное агентство лесного хозяйства.
В течение следующих пяти лет проект охватыватит восемь целевых муниципалитетов в трех регионах Грузии и направлен на снижение нагрузки на грузинские леса путем реализации всех мер, необходимых для устойчивого управления лесами.
Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров).