https://sputnik-georgia.ru/20231119/bolee-desyatka-delovykh-dvorov-poyavyatsya-v-gruzii-do-kontsa-goda-284337838.html

Более десятка "деловых дворов" появятся в Грузии до конца года

Более десятка "деловых дворов" появятся в Грузии до конца года

Жители могут приобретать дрова и древесину для производства в виде готового продукта на деловых дворах, заявил глава агентства 19.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-19T15:03+0400

2023-11-19T15:03+0400

2023-11-19T15:19+0400

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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Национальное агентство лесного хозяйства к концу года завершит обустройство 17 новых "деловых дворов" в регионах Кахети, Мцхета-Мтианети и Гурии в целях внедрения единой и эффективной системы производства и доставки древесины, сообщает пресс-служба Минсельхоз Грузии. На сегодняшний день агентством лесного хозяйства обустроено 40 "деловых дворов". Агентство отвечает за обеспечение населения дровами, полученными в результате организованного лесопользования. Агентство начало работу по внедрению новых услуг, которые позволят населению легко приобретать дрова и пользоваться транспортными услугами. При софинансировании Зеленого климатического фонда, правительств Германии, Швейцарии и Грузии стартовал проект по поддержке лесного сектора Грузии – ECO Georgia, одним из основных исполнителей которого является Национальное агентство лесного хозяйства. В течение следующих пяти лет проект охватыватит восемь целевых муниципалитетов в трех регионах Грузии и направлен на снижение нагрузки на грузинские леса путем реализации всех мер, необходимых для устойчивого управления лесами. Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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