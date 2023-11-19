https://sputnik-georgia.ru/20231119/gensek-obschestvennoy-palaty-eaes-o-vazhnosti-otnosheniy-armenii-s-rossiey---video-284335120.html

Генсек общественной палаты ЕАЭС о важности отношений Армении с Россией – видео

Генсек общественной палаты ЕАЭС о важности отношений Армении с Россией – видео

Генеральный секретарь общественной палаты ЕАЭС, армянский и российский общественный деятель Гаянэ Арутюнян в интервью каналу "Sputnik на русском" рассказала о... 19.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-19T10:53+0400

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По ее словам, не все в армянском обществе понимают, какое преимущество получает Ереван, находясь в Евразийском союзе. Что нужно сделать для того, чтобы в Армении поняли настоящую ценность от сотрудничества с ЕАЭС – об этом смотрите в видео.

армения

ереван

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мультимедиа, видео, армения, ереван, в мире, еаэс, россия, видео