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Генсек общественной палаты ЕАЭС о важности отношений Армении с Россией – видео
Генсек общественной палаты ЕАЭС о важности отношений Армении с Россией – видео
Генеральный секретарь общественной палаты ЕАЭС, армянский и российский общественный деятель Гаянэ Арутюнян в интервью каналу "Sputnik на русском" рассказала о... 19.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-19T10:53+0400
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По ее словам, не все в армянском обществе понимают, какое преимущество получает Ереван, находясь в Евразийском союзе. Что нужно сделать для того, чтобы в Армении поняли настоящую ценность от сотрудничества с ЕАЭС – об этом смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, армения, ереван, в мире, еаэс, россия, видео
мультимедиа, видео, армения, ереван, в мире, еаэс, россия, видео
Генсек общественной палаты ЕАЭС о важности отношений Армении с Россией – видео
10:53 19.11.2023 (обновлено: 11:25 19.11.2023)
Генеральный секретарь общественной палаты ЕАЭС, армянский и российский общественный деятель Гаянэ Арутюнян в интервью каналу "Sputnik на русском" рассказала о важности сотрудничества с ЕАЭС для Армении
По ее словам, не все в армянском обществе понимают, какое преимущество получает Ереван, находясь в Евразийском союзе.
Что нужно сделать для того, чтобы в Армении поняли настоящую ценность от сотрудничества с ЕАЭС – об этом смотрите в видео.