https://sputnik-georgia.ru/20231119/kakie-produkty-povyshayut-risk-razvitiya-raka-kishechnika--otvet-vracha-284331966.html

Какие продукты повышают риск развития рака кишечника – ответ врача

Какие продукты повышают риск развития рака кишечника – ответ врача

За счет добавок полуфабрикаты становятся крайне опасными 19.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-19T10:45+0400

2023-11-19T10:45+0400

2023-11-19T10:45+0400

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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Полуфабрикаты несут большие риски для здоровья, согласно исследованиям, их употребление более чем два раза в день повышается риск воспаления в кишечнике, заявил кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов, сообщает РИА Новости. Из-за неправильного питания в организме могут возникнуть полипы, которые врач назвал предраковым состоянием.Специалист отметил, что особенно стоит опасаться жареной готовой еды, так как еда готовится на конвейере в одном и том же масле в течение долгого времени. Врач предостерег, что злоупотребление такой пищей создаст воспаление, провоцирующее инфекцию и избыточный рост микробов в кишечнике. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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