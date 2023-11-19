https://sputnik-georgia.ru/20231119/kakie-produkty-povyshayut-risk-razvitiya-raka-kishechnika--otvet-vracha-284331966.html
Какие продукты повышают риск развития рака кишечника – ответ врача
Какие продукты повышают риск развития рака кишечника – ответ врача
За счет добавок полуфабрикаты становятся крайне опасными 19.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-19T10:45+0400
2023-11-19T10:45+0400
2023-11-19T10:45+0400
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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Полуфабрикаты несут большие риски для здоровья, согласно исследованиям, их употребление более чем два раза в день повышается риск воспаления в кишечнике, заявил кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов, сообщает РИА Новости. Из-за неправильного питания в организме могут возникнуть полипы, которые врач назвал предраковым состоянием.Специалист отметил, что особенно стоит опасаться жареной готовой еды, так как еда готовится на конвейере в одном и том же масле в течение долгого времени. Врач предостерег, что злоупотребление такой пищей создаст воспаление, провоцирующее инфекцию и избыточный рост микробов в кишечнике. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, общество
Какие продукты повышают риск развития рака кишечника – ответ врача
За счет добавок полуфабрикаты становятся крайне опасными
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik
. Полуфабрикаты несут большие риски для здоровья, согласно исследованиям, их употребление более чем два раза в день повышается риск воспаления в кишечнике, заявил кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов, сообщает РИА Новости
.
Из-за неправильного питания в организме могут возникнуть полипы, которые врач назвал предраковым состоянием.
"Готовый продукт, который надо только разогреть, предполагает, что в него добавлены вещества, которые помогают сохранить пищу (чтобы она не теряла свои свойства, была вкуснее, больше, дешевле и так далее). За счет этих добавок полуфабрикаты становятся крайне опасными", – отметил он в интервью на YouTube-канале "Коллектив".
Специалист отметил, что особенно стоит опасаться жареной готовой еды, так как еда готовится на конвейере в одном и том же масле в течение долгого времени.
Врач предостерег, что злоупотребление такой пищей создаст воспаление, провоцирующее инфекцию и избыточный рост микробов в кишечнике.