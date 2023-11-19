Орбан: политика Брюсселя "поставит крест" на Евросоюзе

"Я глубоко убежден, что мы должны сказать "нет" брюссельской модели Европы, потому что она неустойчива или, говоря по-венгерски, не имеет будущего. Я убеждён, в Брюсселе сегодня разрушают Европу и ведут ее к разорению. С каждым днем ​​в ее гроб забивают все больше и больше гвоздей. Если так будет продолжаться, мы можем поставить крест на Евросоюзе", - сказал венгерский премьер.