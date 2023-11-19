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Орбан: политика Брюсселя "поставит крест" на Евросоюзе
Орбан: политика Брюсселя "поставит крест" на Евросоюзе
Будапешт выступает против "промывки мозгов со стороны брюссельских бюрократов, подчеркнул премьер-министр Венгрии. 19.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-19T13:13+0400
2023-11-19T13:13+0400
2023-11-19T13:13+0400
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ТБИЛИСИ, 19 ноя - Sputnik. Нынешняя политика Брюсселя "забивает гвозди в крышку гроба" ЕС, если так будет продолжаться, на сообществе можно "ставить крест". Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на конгрессе, посвященном тридцатилетию его партии "Фидес".Орбан добавил, что при продолжении нынешней политики Брюсселя ЕС "просто развалится".Глава венгерского правительства подчеркнул, что Будапешт выступает против "промывки мозгов со стороны брюссельских бюрократов, вторжения мигрантов, гендерной пропаганды, военных фантомов, неподготовленного членства Украины в ЕС и зеленой идеологии, все больше проявляющей коммунистические и даже якобинские симптомы".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, брюссель, будапешт, венгрия, виктор орбан, евросоюз
в мире, новости, политика, брюссель, будапешт, венгрия, виктор орбан, евросоюз
Орбан: политика Брюсселя "поставит крест" на Евросоюзе
Будапешт выступает против "промывки мозгов со стороны брюссельских бюрократов, подчеркнул премьер-министр Венгрии.
ТБИЛИСИ, 19 ноя - Sputnik. Нынешняя политика Брюсселя "забивает гвозди в крышку гроба" ЕС, если так будет продолжаться, на сообществе можно "ставить крест". Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на конгрессе, посвященном тридцатилетию его партии "Фидес".
"Я глубоко убежден, что мы должны сказать "нет" брюссельской модели Европы, потому что она неустойчива или, говоря по-венгерски, не имеет будущего. Я убеждён, в Брюсселе сегодня разрушают Европу и ведут ее к разорению. С каждым днем в ее гроб забивают все больше и больше гвоздей. Если так будет продолжаться, мы можем поставить крест на Евросоюзе", - сказал венгерский премьер.
Орбан добавил, что при продолжении нынешней политики Брюсселя ЕС "просто развалится".
Глава венгерского правительства подчеркнул, что Будапешт выступает против "промывки мозгов со стороны брюссельских бюрократов, вторжения мигрантов, гендерной пропаганды, военных фантомов, неподготовленного членства Украины в ЕС и зеленой идеологии, все больше проявляющей коммунистические и даже якобинские симптомы".