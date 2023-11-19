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Погода в Грузии ухудшится – в горных районах не исключена метель
Погода в Грузии ухудшится – в горных районах не исключена метель
В связи с ожидаемым обильным снегопадом и опасностью схода лавин возможно ограничение движения на отдельных участках автодорог 19.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-19T17:15+0400
2023-11-19T17:15+0400
2023-11-19T18:04+0400
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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Грузинские синоптики предупреждают об ухудшении погоды в период с 20 по 22 ноября – ожидаются дожди, в горных районах снег, местами возможна метель, сообщает Национальное агентство окружающей среды. На море вероятен четырех-пятибалльный шторм. Будет дуть сильный западный ветер. Ожидаемые осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Западной Грузии. В горных районах могут активизироваться оползнево-селевые процессы. В связи с ожидаемым обильным снегопадом, опасностью схода лавин, метелью и ухудшением видимости в горных и высокогорных районах возможно ограничение движения на отдельных участках автодорог (уровень угрозы высокий), говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Погода в Грузии ухудшится – в горных районах не исключена метель
17:15 19.11.2023 (обновлено: 18:04 19.11.2023)
В связи с ожидаемым обильным снегопадом и опасностью схода лавин возможно ограничение движения на отдельных участках автодорог
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Грузинские синоптики предупреждают об ухудшении погоды в период с 20 по 22 ноября – ожидаются дожди, в горных районах снег, местами возможна метель, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
На море вероятен четырех-пятибалльный шторм. Будет дуть сильный западный ветер.
Ожидаемые осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Западной Грузии. В горных районах могут активизироваться оползнево-селевые процессы.
В связи с ожидаемым обильным снегопадом, опасностью схода лавин, метелью и ухудшением видимости в горных и высокогорных районах возможно ограничение движения на отдельных участках автодорог (уровень угрозы высокий), говорится в сообщении.