https://sputnik-georgia.ru/20231119/populyarnogo-pevtsa-ranili-v-tbilisi---smi-284339938.html

Популярного певца ранили в Тбилиси - СМИ

Популярного певца ранили в Тбилиси - СМИ

Согласно информации МВД, в связи с инцидентом задержан один человек 19.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-19T20:22+0400

2023-11-19T20:22+0400

2023-11-19T20:32+0400

происшествия

новости

грузия

тбилиси

попытка убийства

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/15/282489555_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6ff68d9478186cb5ab52f7cd0a1654f6.jpg

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Грузинский певец Коста Саникидзе был ранен в своем доме в Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави 2". По словам подруги пострадавшего Саломе Бараташвили, он получил четыре удара ножом в живот. Саникидзе доставили в клинику, где его прооперировали. Согласно информации МВД, в связи с инцидентом задержан один человек. Расследование ведется по статье "Попытка убийства."Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, новости, грузия, тбилиси, попытка убийства