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Популярного певца ранили в Тбилиси - СМИ
Популярного певца ранили в Тбилиси - СМИ
Согласно информации МВД, в связи с инцидентом задержан один человек 19.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-19T20:22+0400
2023-11-19T20:22+0400
2023-11-19T20:32+0400
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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Грузинский певец Коста Саникидзе был ранен в своем доме в Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави 2". По словам подруги пострадавшего Саломе Бараташвили, он получил четыре удара ножом в живот. Саникидзе доставили в клинику, где его прооперировали. Согласно информации МВД, в связи с инцидентом задержан один человек. Расследование ведется по статье "Попытка убийства."Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, тбилиси, попытка убийства
Популярного певца ранили в Тбилиси - СМИ
20:22 19.11.2023 (обновлено: 20:32 19.11.2023)
Согласно информации МВД, в связи с инцидентом задержан один человек
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Грузинский певец Коста Саникидзе был ранен в своем доме в Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави 2".
По словам подруги пострадавшего Саломе Бараташвили, он получил четыре удара ножом в живот. Саникидзе доставили в клинику, где его прооперировали.
"Как рассказал нам хирург, он потерял два литра крови. У него еще одна проблема с легкими. Ситуация по-прежнему серьезная", - рассказала Бараташвили.
Согласно информации МВД, в связи с инцидентом задержан один человек. Расследование ведется по статье "Попытка убийства."