https://sputnik-georgia.ru/20231119/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-granitse-s-rossiey-zakryta-dlya-bolshegruzov-284333926.html

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией закрыта для большегрузов

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией закрыта для большегрузов

Ограничения вызваны сильным снегом и низкой температурой 19.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-19T09:34+0400

2023-11-19T09:34+0400

2023-11-19T09:34+0400

грузия

погода

новости

общество

верхний ларс

ситуация на военно-грузинской дороге

мцхета-степанцминда-ларс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/02/274513473_0:100:960:640_1920x0_80_0_0_55482de0cbfc5e6c219947f43d1fa20b.jpg

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на дороге, ведущей к границе между Грузией и Россией, говорится в сообщении департамента автодорожного транспорта. Ограничения в движении на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс вызваны сильным снегом и низкой температурой. Для остального вида автотранспорта движение свободное. На остальных участках дороги движение автотранспорта свободное. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

верхний ларс

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, погода, новости, общество, верхний ларс, ситуация на военно-грузинской дороге, мцхета-степанцминда-ларс