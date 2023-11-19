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Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией закрыта для большегрузов
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией закрыта для большегрузов
Ограничения вызваны сильным снегом и низкой температурой 19.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-19T09:34+0400
2023-11-19T09:34+0400
2023-11-19T09:34+0400
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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на дороге, ведущей к границе между Грузией и Россией, говорится в сообщении департамента автодорожного транспорта. Ограничения в движении на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс вызваны сильным снегом и низкой температурой. Для остального вида автотранспорта движение свободное. На остальных участках дороги движение автотранспорта свободное. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, погода, новости, общество, верхний ларс, ситуация на военно-грузинской дороге, мцхета-степанцминда-ларс
грузия, погода, новости, общество, верхний ларс, ситуация на военно-грузинской дороге, мцхета-степанцминда-ларс
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией закрыта для большегрузов
Ограничения вызваны сильным снегом и низкой температурой
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на дороге, ведущей к границе между Грузией и Россией, говорится в сообщении департамента автодорожного транспорта.
Ограничения в движении на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс вызваны сильным снегом и низкой температурой. Для остального вида автотранспорта движение свободное.
На остальных участках дороги движение автотранспорта свободное.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.