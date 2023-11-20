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Более 850 армянских фур застряли на "Верхнем Ларсе"
Более 850 армянских фур застряли на "Верхнем Ларсе"
Атташе посольства Армении в РФ прокомментировал ситуацию у КПП на российско-грузинской границе 20.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-20T13:03+0400
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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Более 850 армянских фур ожидают проезда через МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) "Верхний Ларс" как с грузинской, так и с российской сторон границы, сообщил Sputnik Армения таможенный атташе посольства Армении в РФ Ваан Акопян.Дорога через "Верхний Ларс" из-за неблагоприятных погодных условий закрылась утром 19 ноября для фур, со второй половины дня и до сих пор проезд запрещен для всех типов транспортных средств. По его словам, движение через Ларс в оба направления все еще запрещено для всех видов транспортных средств. После устранения опасности схода лавины грузинская сторона начнет работы по расчистке участка дороги. "В этом случае, если не будет осадков, дорога откроется для транспортных средств", – сказал атташе.По мнению специалистов, ситуация изменится после завершения грузинской стороной амбициозного проекта – строительства самого длинного в регионе тоннеля, ведущего к МАПП "Верхний Ларс". Речь идет о 9-километровом тоннеле под Крестовым перевалом, который является частью объездной дороги лавиноопасного участка (Гудаури-Коби) трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс. По проекту предусматривается строительство 23-километровой двухполосной бетонной дороги, пяти мостов, пяти тоннелей. После завершения проекта в 2024 году транспортные средства будут доезжать от Тбилиси до Степанцминды (на границе с РФ) за 1 час 45 минут (сейчас доезжают за 2 часа 30 минут). В результате это позволит обеспечить бесперебойное движение автомобилей в течение всего года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, армения, тбилиси, степанцминда
Более 850 армянских фур застряли на "Верхнем Ларсе"
13:03 20.11.2023 (обновлено: 13:33 20.11.2023)
Атташе посольства Армении в РФ прокомментировал ситуацию у КПП на российско-грузинской границе
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik.
Более 850 армянских фур ожидают проезда через МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) "Верхний Ларс" как с грузинской, так и с российской сторон границы, сообщил Sputnik Армения
таможенный атташе посольства Армении в РФ Ваан Акопян.
Дорога через "Верхний Ларс" из-за неблагоприятных погодных условий закрылась утром 19 ноября для фур, со второй половины дня и до сих пор проезд запрещен для всех типов транспортных средств.
"Всего с грузинской стороны проезда через Ларс ожидают 700 армянских фур, из России в Грузию – около 150 большегрузов", – сказал Акопян.
По его словам, движение через Ларс в оба направления все еще запрещено для всех видов транспортных средств. После устранения опасности схода лавины грузинская сторона начнет работы по расчистке участка дороги.
"В этом случае, если не будет осадков, дорога откроется для транспортных средств", – сказал атташе.
По мнению специалистов, ситуация изменится после завершения грузинской стороной амбициозного проекта – строительства самого длинного в регионе тоннеля, ведущего к МАПП "Верхний Ларс". Речь идет о 9-километровом тоннеле под Крестовым перевалом, который является частью объездной дороги лавиноопасного участка (Гудаури-Коби) трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс.
По проекту предусматривается строительство 23-километровой двухполосной бетонной дороги, пяти мостов, пяти тоннелей. После завершения проекта в 2024 году транспортные средства будут доезжать от Тбилиси до Степанцминды (на границе с РФ) за 1 час 45 минут (сейчас доезжают за 2 часа 30 минут). В результате это позволит обеспечить бесперебойное движение автомобилей в течение всего года.