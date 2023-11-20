https://sputnik-georgia.ru/20231120/284362954.html

"Тайное послание Ротшильдов": Россия снова разочарует составителей ребусов

"Тайное послание Ротшильдов": Россия снова разочарует составителей ребусов

Красной нитью через все публикации свежего ежегодника так называемого World Ahead ("Грядущий мир") проходит страх перед возможной победой Дональда Трампа на... 20.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-20T21:42+0400

2023-11-20T21:42+0400

2023-11-20T21:42+0400

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В последнее время стало модно завершать год эдаким коллективным гаданием. В роли кофейной гущи выступает обложка ежегодного приложения к журналу The Economist, с некоторых пор именуемого World Ahead ("Грядущий мир"). Если набрать в поисковике фразу "Тайное послание Ротшильдов", то останется только удивляться количеству ссылок на сайты, которые пытаются трактовать ребусы издателей этого ежегодника, пишет колумнист РИА Новости.Ротшильдов упоминают в этой связи не случайно — одна из богатейших династий мира всегда имела к этому журналу непосредственное отношение. Правда, сэр Эвелин Ротшильд в последний раз возглавлял совет издательской группы в 1989-м и умер в прошлом году. Но кого волнуют такие подробности!Если уж считать каждую обложку журнала чьим-то закодированным посланием, то тогда уж логичнее было бы упоминать фамилию Аньелли. С 2015 года именно эта итальянская династия, в свое время основавшая автомобильную корпорацию Fiat, является главным акционером Economist Group, владея более 40 процентами компании. За Ротшильдами же остается около 20 процентов. Но опять-таки кого заинтересует "тайное послание Аньелли"? Поэтому-то в широких конспирологических кругах принято обязательно искать в каждой ежегодной обложке знак именно "от Ротшильдов".Как бы то ни было, журнал The Economist остается рупором либеральных неоконсерваторов Запада. А потому в любом случае ежегодники этого издания, претендующие на аналитику и делающие попытки прогнозов грядущих событий, заслуживают пристального внимания. Одно существенное замечание: лучше читать содержание самих статей, а не пытаться найти на обложке зашифрованный ребус. Но так далеко любители первых полос обычно не идут: конспирологи — не читатели, а писатели.При этом если заглянуть в сам журнал, то в редакционной статье объясняется, кто изображен на обложке, а внутри издания можно найти и этот силуэт — в статье о том, что в Мексике в следующем году президентом впервые станет женщина. И это, конечно же, профиль основной фаворитки предвыборной гонки Клаудии Шейнбаум. "Ну, это неинтересно!" — разочарованно скажет вам на это онлайн-разгадыватель "тайного послания Ротшильдов".На самом деле преувеличивать значение этих прогнозов от идеологического рупора неоконов не нужно. Именно в связи со своей идеологической зашоренностью его прогнозы запрограммированы и легко предсказуемы. А потому и сбываются они крайне редко. Если вы посмотрите на обложку журнала The World Ahead 2022, то увидите только Байдена и Си, но никакого намека на спецоперацию на Украине. А прошлогоднее издание предсказывает "конец эры Эрдогана" в Турции, однако, конечно, даже не догадывается о начале войны на Ближнем Востоке.Если же говорить о прогнозах данного ежегодника относительно России, то они большей частью являются выражением вековых надежд либерального истеблишмента Запада на ослабление/поражение/расчленение России. Например, в прошлом году это звучало так: "Россия рискует стать неуправляемой и погрузиться в хаос. <…> Война Путина превращает Россию в failed state с неконтролируемыми границами, частными военными формированиями, убегающим населением, моральным разложением и возможностью гражданских конфликтов".И как, сбылось предсказание на 2023 год? Буквально на днях появилась статья The Wall Street Journal с печальным для западных либералов заголовком: "Пришло время прекратить волшебные мечтания о поражении России. Путин выдержал все попытки Запада отбить его вторжение на Украине, и его власть прочна". Американское издание с горечью констатирует: "Путин может сказать нации, что его стратегия работает". То есть явно что-то не заладилось с "прогнозом Ротшильдов".Но и нынешний ежегодник от The Economist выражает (правда, уже более робко и с оговорками) очередную надежду: "Оптимисты утверждают, что война ускорит политическое разложение России". Тем не менее, как мы все понимаем, и в следующем году, и в последующие десятилетия Россия не намерена радовать своих геостратегических противников.Однако главная фобия издателей либерального журнала, конечно же, связана не с Россией. Красной нитью через все публикации свежего ежегодника (включая статьи о положении на украинском фронте) проходит страх перед возможной победой Дональда Трампа на выборах-2024 в США. И здесь не надо быть большим конспирологом или разгадывателем головоломок, чтобы увидеть этот страх, почувствовать его и понять, насколько он предопределит информационную кампанию ближайших двенадцати месяцев. Западным неоконам будет тяжело в этом году, и Россия здесь ни при чем.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Владимир Корнилов

в мире, аналитика, политика, украина, мексика, турция, дональд трамп, юлия тимошенко, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины