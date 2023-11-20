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Грузинский политолог: Запад готовит Грузию к новой цветной революции
Грузинский политолог: Запад готовит Грузию к новой цветной революции
Смотрите в видео, как генеральный секретарь Всемирного Конгресса Народов Грузии, президент Фонда "Единение русского и грузинского народа" Владимир Хомерики... 20.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-20T13:23+0400
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Европа будет использовать вопрос вступления Грузии в ЕС как инструмент для организации цветной революции в стране. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал генеральный секретарь Всемирного Конгресса Народов Грузии, президент Фонда "Единение русского и грузинского народа" Владимир Хомерики.В силах ли Грузия сопротивляться западному давлению? Как восстановить дипломатические отношения России и Грузии? Есть ли у президента Грузии шанс на переизбрание в 2024 году? Обо всем этом смотрите в видео Sputnik.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, россия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, россия, видео
Грузинский политолог: Запад готовит Грузию к новой цветной революции
13:23 20.11.2023 (обновлено: 13:59 20.11.2023)
Смотрите в видео, как генеральный секретарь Всемирного Конгресса Народов Грузии, президент Фонда "Единение русского и грузинского народа" Владимир Хомерики ответил на вопросы "Sputnik на русском"
Европа будет использовать вопрос вступления Грузии в ЕС как инструмент для организации цветной революции в стране. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал генеральный секретарь Всемирного Конгресса Народов Грузии, президент Фонда "Единение русского и грузинского народа" Владимир Хомерики.
В силах ли Грузия сопротивляться западному давлению? Как восстановить дипломатические отношения России и Грузии? Есть ли у президента Грузии шанс на переизбрание в 2024 году? Обо всем этом смотрите в видео Sputnik.