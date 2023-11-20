https://sputnik-georgia.ru/20231120/gruzinskiy-politolog-zapad-gotovit-gruziyu-k-novoy-tsvetnoy-revolyutsii-284351803.html

Грузинский политолог: Запад готовит Грузию к новой цветной революции

Грузинский политолог: Запад готовит Грузию к новой цветной революции

Смотрите в видео, как генеральный секретарь Всемирного Конгресса Народов Грузии, президент Фонда "Единение русского и грузинского народа" Владимир Хомерики... 20.11.2023, Sputnik Грузия

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Европа будет использовать вопрос вступления Грузии в ЕС как инструмент для организации цветной революции в стране. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал генеральный секретарь Всемирного Конгресса Народов Грузии, президент Фонда "Единение русского и грузинского народа" Владимир Хомерики.В силах ли Грузия сопротивляться западному давлению? Как восстановить дипломатические отношения России и Грузии? Есть ли у президента Грузии шанс на переизбрание в 2024 году? Обо всем этом смотрите в видео Sputnik.

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