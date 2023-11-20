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https://sputnik-georgia.ru/20231120/kak-menyalas-voennaya-pomosch-ssha-ukraine-284353427.html
Как менялась военная помощь США Украине?
Как менялась военная помощь США Украине?
Президент США Джо Байден на прошлой неделе подписал краткосрочный федеральный бюджет, не предполагающий выделения ассигнований ни для Украины, ни для Израиля 20.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-20T20:10+0400
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в мире
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джо байден
киев
обострение ситуации вокруг украины
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США рекордно уменьшили военную помощь Украине – на 93,5% по сравнению с началом 2023 года. В октябре американские власти выделили пакет помощи Киеву лишь на 200 миллионов долларов.Как заявляли ранее в Белом доме, согласованные Конгрессом США средства на оказание дальнейшей военной поддержки Киеву почти на исходе, из-за чего объем пакетов помощи за последнее время последовательно сокращался.О том, сколько США тратят на военную помощь Украине вы узнаете в инфографике Sputnik.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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в мире, сша, украина, джо байден, киев, обострение ситуации вокруг украины, инфографика, инфографика
в мире, сша, украина, джо байден, киев, обострение ситуации вокруг украины, инфографика, инфографика

Как менялась военная помощь США Украине?

20:10 20.11.2023
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НовостиTelegram
Президент США Джо Байден на прошлой неделе подписал краткосрочный федеральный бюджет, не предполагающий выделения ассигнований ни для Украины, ни для Израиля
Сколько США тратят на военную помощь Украине? - Sputnik Грузия
США рекордно уменьшили военную помощь Украине – на 93,5% по сравнению с началом 2023 года. В октябре американские власти выделили пакет помощи Киеву лишь на 200 миллионов долларов.
Как заявляли ранее в Белом доме, согласованные Конгрессом США средства на оказание дальнейшей военной поддержки Киеву почти на исходе, из-за чего объем пакетов помощи за последнее время последовательно сокращался.
О том, сколько США тратят на военную помощь Украине вы узнаете в инфографике Sputnik.
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