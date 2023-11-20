https://sputnik-georgia.ru/20231120/kak-menyalas-voennaya-pomosch-ssha-ukraine-284353427.html
Как менялась военная помощь США Украине?
Как менялась военная помощь США Украине?
Президент США Джо Байден на прошлой неделе подписал краткосрочный федеральный бюджет, не предполагающий выделения ассигнований ни для Украины, ни для Израиля 20.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-20T20:10+0400
2023-11-20T20:10+0400
2023-11-20T20:10+0400
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США рекордно уменьшили военную помощь Украине – на 93,5% по сравнению с началом 2023 года. В октябре американские власти выделили пакет помощи Киеву лишь на 200 миллионов долларов.Как заявляли ранее в Белом доме, согласованные Конгрессом США средства на оказание дальнейшей военной поддержки Киеву почти на исходе, из-за чего объем пакетов помощи за последнее время последовательно сокращался.О том, сколько США тратят на военную помощь Украине вы узнаете в инфографике Sputnik.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, сша, украина, джо байден, киев, обострение ситуации вокруг украины, инфографика, инфографика
в мире, сша, украина, джо байден, киев, обострение ситуации вокруг украины, инфографика, инфографика
Как менялась военная помощь США Украине?
Президент США Джо Байден на прошлой неделе подписал краткосрочный федеральный бюджет, не предполагающий выделения ассигнований ни для Украины, ни для Израиля
США рекордно уменьшили военную помощь Украине – на 93,5% по сравнению с началом 2023 года. В октябре американские власти выделили пакет помощи Киеву лишь на 200 миллионов долларов.
Как заявляли ранее в Белом доме, согласованные Конгрессом США средства на оказание дальнейшей военной поддержки Киеву почти на исходе, из-за чего объем пакетов помощи за последнее время последовательно сокращался.
О том, сколько США тратят на военную помощь Украине вы узнаете в инфографике Sputnik
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