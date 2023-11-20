https://sputnik-georgia.ru/20231120/narodnye-primety-na-mikhaylov-den-2023-chto-nelzya-delat-21-noyabrya-284355725.html

Народные приметы на Михайлов день 2023: что нельзя делать 21 ноября?

Народные приметы на Михайлов день 2023: что нельзя делать 21 ноября?

Православная церковь 21 ноября празднует Собор Архистратига Михаила, который принимал участие во многих ветхозаветных событиях, и прочих Небесных Сил... 20.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-20T15:05+0400

2023-11-20T15:05+0400

2023-11-20T15:21+0400

справки

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В народном календаре 21 ноября называют Михайлов день, который посвящали завершению сельскохозяйственных работ. О народных приметах на Михайлов день, что нельзя делать 21 ноября, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать В Михайлов день по народным приметам категорически нельзя работать, поэтому даже уборку дома и другие мелкие дела старались завершить до 21 ноября. Нельзя в Михайлов день заниматься рукоделием, в том числе чинить одежду. По приметам, если пораниться 21 ноября, лечиться придется очень долго. Уединяться в Михайлов день нельзя – это плохая примета, можно весь год провести в грусти и одиночестве. В Михайлов день нельзя повышать голос и ругаться с пожилыми родственниками и детьми – по приметам можно привлечь неприятности, избавиться от которых будет непросто. По народным приметам нельзя отказывать 21 ноября в милостыне, чтобы самому не оказаться в нищете. Нельзя рассказывать о хорошем сне, увиденном в ночь на Михайлов день. По приметам сон не сбудется, да и счастье можно потерять. Народные приметы Декабрь и январь ожидаются снежными, если в Михайлов день с утра мороз, а если 21 ноября солнечно и тепло – это примета, что зима предстоит морозная. По народным приметам по погоде в Михайлов день предсказывали, какими будут зима и даже следующая весна. Например, недолго ждать снега и метели, если 21 ноября на деревьях лежит иней, а если утром земля покрыта туманом – это примета, что скоро наступит оттепель. Весна будет пасмурной и холодной, если в Михайлов день с утра идет мокрый снег, а если 21 ноября с утра валит сухой снег – это верная примета, что такой же погода будет и на Пасху. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки