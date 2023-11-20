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Почему Саакашвили не будут переводить из больницы в тюрьму? - видео
Почему Саакашвили не будут переводить из больницы в тюрьму? - видео
Судя по последним выступлениям экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из больницы – чувствует он себя намного лучше, но это не станет основанием для его... 20.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-20T18:25+0400
2023-11-20T18:25+0400
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петре мамрадзе
петр мамрадзе
возвращение и арест саакашвили
михаил саакашвили
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Об этом политолог заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Как заявил министр юстиции, если врачи Саакашвили выдадут соответствующую рекомендацию, то он будет переведен обратно в тюрьму. Ну а поскольку его окружают врачи, тщательно подобранные его мамой, такого решения от них ждать не стоит. Они будут регулярно находить у него новые и новые болячки, так как Саакашвили всегда вел нездоровый образ жизни, разгуляться там есть где. Хотя люди с еще более страшными заболеваниями сидят в тюрьме. Но возвращения Саакашвили за решетку ждать пока не стоит", - заявил Мамрадзе.С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания.
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видео-новости из грузии, видео, мультимедиа, экспертное мнение, петре мамрадзе, петр мамрадзе, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, видео
видео-новости из грузии, видео, мультимедиа, экспертное мнение, петре мамрадзе, петр мамрадзе, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, видео

Почему Саакашвили не будут переводить из больницы в тюрьму? - видео

18:25 20.11.2023
© video: Sputnik
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Судя по последним выступлениям экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из больницы – чувствует он себя намного лучше, но это не станет основанием для его перевода в тюрьму, считает директор Института стратегии управления, политолог Петре Мамрадзе.
Об этом политолог заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.

"Как заявил министр юстиции, если врачи Саакашвили выдадут соответствующую рекомендацию, то он будет переведен обратно в тюрьму. Ну а поскольку его окружают врачи, тщательно подобранные его мамой, такого решения от них ждать не стоит. Они будут регулярно находить у него новые и новые болячки, так как Саакашвили всегда вел нездоровый образ жизни, разгуляться там есть где. Хотя люди с еще более страшными заболеваниями сидят в тюрьме. Но возвращения Саакашвили за решетку ждать пока не стоит", - заявил Мамрадзе.

С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания.
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