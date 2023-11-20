Почему Саакашвили не будут переводить из больницы в тюрьму? - видео
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Судя по последним выступлениям экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из больницы – чувствует он себя намного лучше, но это не станет основанием для его перевода в тюрьму, считает директор Института стратегии управления, политолог Петре Мамрадзе.
Об этом политолог заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"Как заявил министр юстиции, если врачи Саакашвили выдадут соответствующую рекомендацию, то он будет переведен обратно в тюрьму. Ну а поскольку его окружают врачи, тщательно подобранные его мамой, такого решения от них ждать не стоит. Они будут регулярно находить у него новые и новые болячки, так как Саакашвили всегда вел нездоровый образ жизни, разгуляться там есть где. Хотя люди с еще более страшными заболеваниями сидят в тюрьме. Но возвращения Саакашвили за решетку ждать пока не стоит", - заявил Мамрадзе.
С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания.
"Как заявил министр юстиции, если врачи Саакашвили выдадут соответствующую рекомендацию, то он будет переведен обратно в тюрьму. Ну а поскольку его окружают врачи, тщательно подобранные его мамой, такого решения от них ждать не стоит. Они будут регулярно находить у него новые и новые болячки, так как Саакашвили всегда вел нездоровый образ жизни, разгуляться там есть где. Хотя люди с еще более страшными заболеваниями сидят в тюрьме. Но возвращения Саакашвили за решетку ждать пока не стоит", - заявил Мамрадзе.
С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания.