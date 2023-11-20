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"Скоропослушница" 2023: молитвы, о чем просят икону Божьей Матери?

"Скоропослушница" 2023: молитвы, о чем просят икону Божьей Матери?

Православные 22 ноября почитают святой образ Божьей Матери "Скоропослушница" – одну из древнейших чудотворных икон 20.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-20T20:55+0400

2023-11-20T20:55+0400

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Икона Божьей Матери "Скоропослушница" особо любима и почитаема среди верующих – перед святым образом Богородицы возносят молитвы и просят поддержки в надежде на скорую помощь. Почему икону Богоматери называют "Скоропослушница", о чем просят образ Божьей Матери и какие молитвы возносят перед ним, читайте в Sputnik Грузия. "Скоропослушница" Икона Божьей Матери, написанная предположительно в Х веке, хранится на святой горе Афон, в монастыре Дохиар. Название "Скоропослушница" образ Богородицы получил после чуда, которое произошло в ХVII веке. По монастырскому преданию, один из служителей обители, трапезарь Нил, постоянно проходил с зажженной лампадой мимо иконы, из-за чего на ней оседала сажа. Однажды монах, направляясь в трапезную ночью, услышал голос, призывающий его не ходить здесь, чтобы не коптить икону. Служитель обители, посчитавший, что один из братьев так подшутил над ним, пренебрег знамением и был за это наказан. Монах, потерявший зрение, горько раскаивался и просил икону Богородицы о прощении. Божья Матерь услышала молитву служителя и зрение к нему вернулось. Голос, сообщивший о прощении, также добавил, что отныне икона будет называться "Скоропослушница", потому что просьбы верующих быстро исполнит. Произошло это чудо в 1664 году. О чем просят Возносят молитвы чудодейственной иконе Богородицы "Скоропослушница" и просят Божью Матерь о помощи от любого горя и бедствия. Искренняя молитва иконе Божьей Матери "Скоропослушница" помогает решить самые сложные проблемы и исцеляет от многих болезней. В частности, "Скоропослушницу" просят исцелить от слепоты, глухоты и немоты. Молитвы перед иконой Божьей Матери "Скоропослушница" возносят и просят восстановить душевное равновесие, а также исцелить от депрессий и панических атак. Икону Божьей Матери "Скоропослушница" просят о благополучных родах и здоровье детей. Молитвы "Скоропослушнице" Молитва первая Преблагословенная Владычице, Приснодево Богородице, Бога Слова паче всякаго слова на спасение наше рождшая и благодать Его преизобильно паче всех приявшая, море явльшаяся Божественных дарований и чудес приснотекущая река, изливающая благость всем, с верою к Тебе прибегающим! Чудотворному Твоему образу припадающе, молимся Тебе, Всещедрей Матери Человеколюбиваго Владыки: удиви на нас пребогатыя милости Твоя, и прошения наша, приносимая Тебе, Скоропослушнице, ускори исполнити, все, еже на пользу во утешение и спасение коемуждо устрояющи. Посети, Преблагая, рабы Твоя благодатию Твоею, подаждь недугующим цельбу и совершенное здравие, обуреваемым тишину, плененным свободу и различными образы страждущих утеши, избави, Всемилостивая Госпоже, всяк град и страну от глада, язвы, труса, потопа, огня, меча и иныя казни временныя и вечныя, матерним Твоим дерзновением отвращающи гнев Божий: и душевнаго разслабления, обуревания страстей и грехопадений свободи рабы Твоя, яко да непреткновенно во всяком благочестии поживше в сем веце, и в будущем вечных благ сподобимся благодатию и человеколюбием Сына Твоего и Бога, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Молитва вторая О Пресвятая Дево, Мати Господа Вышняго, Скоропослушная Заступнице всех, к Тебе с верою прибегающих! Призри с высоты небеснаго величия Своего на мене, непотребнаго, припадающаго к иконе Твоей, услыши скоро смиренную молитву мене, грешнаго, и принеси ю к Сыну Своему: умоли Его, да озарит мрачную душу мою светом Божественныя благодати Своея и очистит ум мой от помыслов суетных, да успокоит страждущее мое сердце и исцелит раны его, да вразумит мя на добрая дела и укрепит работати Ему со страхом, да простит вся содеянная мною злая, да избавит вечныя муки и не лишит Небеснаго Своего Царствия. О Преблагословенная Богородице: Ты благоизволила еси нарещися во образе Своем Скоропослушница, повелевающи всем притекати к Тебе с верою: не призри убо мене скорбнаго и не попусти погибнути мне в бездне грехов моих. На Тя по Бозе все мое упование и надежда спасения, и Твоему покрову и предстательству поручаю себе во веки. Аминь. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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