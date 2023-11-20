https://sputnik-georgia.ru/20231120/snegopad-i-gololed-v-gruzii-doroga-v-napravlenii-shatili-zakryta-284348217.html

Снегопад и гололед в Грузии: дорога в направлении Шатили закрыта

Снегопад и гололед в Грузии: дорога в направлении Шатили закрыта

На одном из участков дороги есть опасность схода лавин 20.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-20T11:01+0400

2023-11-20T11:01+0400

2023-11-20T11:25+0400

грузия

новости

погода

шатили

мцхета-мтианети

департамент автомобильных дорог

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23664/38/236643825_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_efece50f908ed25d143831d67ddb27f8.jpg

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Движение на дороге Жинвали-Барисахо-Шатили на северо-востоке Грузии (регион Мцхета-Мтианети) ограничено для всех видов транспорта из-за снегопада и опасности схода лавин, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Речь идет о 67-106 км (села Хахмати-Шатили) участка дороги внутригосударственного значения Жинвали-Барисахо-Шатили. На 53-67км (села Корша-Хахмати) участка этой же дороги движение разрешено только для автотранспорта с высокой проходимостью (с двумя и более ведущими мостами). Для остального вида автотранспорта движение запрещено. На 1-53 км участка дороги (Жинвали - село Корша) движение автотранспорта свободное.Из-а снегопада движение для всех видов автотранспорта ограничено и на 31ки-63км(Андезит-Гадолар) участке дороги внутригосударственного значения Боржоми-Бакуриани-Ахалкалаки. Ранее грузинские синоптики прогнозировали ухудшение погоды на всей территории страны 20-22 ноября и призвали граждан к осторожности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

шатили

мцхета-мтианети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, погода, шатили, мцхета-мтианети, департамент автомобильных дорог