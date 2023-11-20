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Снегопад и гололед в Грузии: дорога в направлении Шатили закрыта
Снегопад и гололед в Грузии: дорога в направлении Шатили закрыта
На одном из участков дороги есть опасность схода лавин 20.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-20T11:01+0400
2023-11-20T11:01+0400
2023-11-20T11:25+0400
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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Движение на дороге Жинвали-Барисахо-Шатили на северо-востоке Грузии (регион Мцхета-Мтианети) ограничено для всех видов транспорта из-за снегопада и опасности схода лавин, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Речь идет о 67-106 км (села Хахмати-Шатили) участка дороги внутригосударственного значения Жинвали-Барисахо-Шатили. На 53-67км (села Корша-Хахмати) участка этой же дороги движение разрешено только для автотранспорта с высокой проходимостью (с двумя и более ведущими мостами). Для остального вида автотранспорта движение запрещено. На 1-53 км участка дороги (Жинвали - село Корша) движение автотранспорта свободное.Из-а снегопада движение для всех видов автотранспорта ограничено и на 31ки-63км(Андезит-Гадолар) участке дороги внутригосударственного значения Боржоми-Бакуриани-Ахалкалаки. Ранее грузинские синоптики прогнозировали ухудшение погоды на всей территории страны 20-22 ноября и призвали граждан к осторожности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, шатили, мцхета-мтианети, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, погода, шатили, мцхета-мтианети, департамент автомобильных дорог
Снегопад и гололед в Грузии: дорога в направлении Шатили закрыта
11:01 20.11.2023 (обновлено: 11:25 20.11.2023)
На одном из участков дороги есть опасность схода лавин
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Движение на дороге Жинвали-Барисахо-Шатили на северо-востоке Грузии (регион Мцхета-Мтианети) ограничено для всех видов транспорта из-за снегопада и опасности схода лавин, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
Речь идет о 67-106 км (села Хахмати-Шатили) участка дороги внутригосударственного значения Жинвали-Барисахо-Шатили.
На 53-67км (села Корша-Хахмати) участка этой же дороги движение разрешено только для автотранспорта с высокой проходимостью (с двумя и более ведущими мостами). Для остального вида автотранспорта движение запрещено.
На 1-53 км участка дороги (Жинвали - село Корша) движение автотранспорта свободное.
Из-а снегопада движение для всех видов автотранспорта ограничено и на 31ки-63км(Андезит-Гадолар) участке дороги внутригосударственного значения Боржоми-Бакуриани-Ахалкалаки.
Ранее грузинские синоптики прогнозировали ухудшение погоды на всей территории страны 20-22 ноября и призвали граждан к осторожности.