https://sputnik-georgia.ru/20231120/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-20-do-26-noyabrya-284347799.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 20 до 26 ноября

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 20 до 26 ноября

Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ожидает пасмурная погода 20.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-20T10:35+0400

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют в основном облачную погоду с небольшими осадками. В понедельник, 20 ноября, в столице синоптики прогнозируют пасмурную, ветряную погоду и легкий дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 9 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 10 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 – 17-22 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:36. Во вторник, 21 ноября, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода, местами небольшой дождь и ветер. Восход солнца будет в 07:56. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 8 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 11 градусов тепла. Скорость ветра - 10-15 – 17-25 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:36. В среду, 22 ноября, в Тбилиси погода сравнительно прояснится. Синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду. Восход солнца будет в 07:57. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 6 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 12 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:35. В четверг, 23 ноября, в Тбилиси синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду. Восход солнца будет в 07:58. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 4 градуса тепла, а днем поднимется максимум до 13 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:34. В пятницу, 24 ноября, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 07:59. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 8 градусов, а днем прогреется до 11 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:34. В субботу, 25 ноября, синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду. Восход солнца будет в 08:00. Минимальная температура воздуха ночью составит 6 градусов, днем воздух прогреется до 14 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:33. В воскресенье, 26 ноября, в столице Грузии ожидается облачная и дождливая погода. Восход солнца будет в 08:02. Минимальная температура воздуха ночью составит 7 градусов, а днем поднимется максимум до 13 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:33.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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