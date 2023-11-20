https://sputnik-georgia.ru/20231120/tseny-na-novoe-zhile-v-tbilisi-prodolzhayut-rasti--novaya-statistika-284343732.html
Цены на новое жилье в Тбилиси продолжают расти – новая статистика
Цены на новое жилье в Тбилиси продолжают расти – новая статистика
Средняя цена в третьем квартале 2023 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 2 809 лари 20.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-20T09:01+0400
2023-11-20T09:01+0400
2023-11-20T09:01+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Годовой индекс цен на новое жилье в третьем квартале 2023 в Тбилиси вырос на 15,6%, при этом, по сравнению со вторым кварталом 2023 года, цены выросли на 5,5%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По сравнению со среднегодовым показателем 2020 года, индекс цен на новое жилье в третьем квартале вырос на 39,5%.Согласно данным "Сакстата", цены на новые построенные квартиры в Тбилиси во втором и третьем квартале, по сравнению со вторым кварталом этого года, выросли на 5,2%, а по сравнению с ценами за третий квартал 2022 года – на 15,7%.Цены на новые дома в Тбилиси в третьем квартале, по сравнению со вторым кварталом этого года, выросли на 6,2%, а по сравнению с ценами за третий квартал 2022 года выросли на 13,4%.Согласно исследованию "Сакстата", средняя цена в третьем квартале 2023 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 2 809 лари, белого – 3 159, а зеленого – 3 548. В третьем квартале 2022 года цены были следующими: черный каркас – 2 326 лари за квадратный метр, белый каркас – 2 585 лари, а зеленый каркас – 3 115 лари.Текущий обменный курс лари к доллару составляет 2,7 GEL/$1.Индекс цен является важным индикатором макроэкономической и финансовой стабильности, им чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы.Он служит, с одной стороны, для оценки развития и рисков рынка недвижимости, а с другой – для установки и оценки связей рынка недвижимости и финансовой стабильности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, строительство, недвижимость в тбилиси, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, экономика, строительство, недвижимость в тбилиси, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Цены на новое жилье в Тбилиси продолжают расти – новая статистика
Средняя цена в третьем квартале 2023 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 2 809 лари
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Годовой индекс цен на новое жилье в третьем квартале 2023 в Тбилиси вырос на 15,6%, при этом, по сравнению со вторым кварталом 2023 года, цены выросли на 5,5%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Индекс цен на жилую недвижимость отражает динамику цен и охватывает новостройки и строящуюся недвижимость в Тбилиси.
По сравнению со среднегодовым показателем 2020 года, индекс цен на новое жилье в третьем квартале вырос на 39,5%.
Согласно данным "Сакстата", цены на новые построенные квартиры в Тбилиси во втором и третьем квартале, по сравнению со вторым кварталом этого года, выросли на 5,2%, а по сравнению с ценами за третий квартал 2022 года – на 15,7%.
Цены на квартиры в новостройках Тбилиси
Район
Средняя стоимость квадратного метра, лари
Мтацминда
5 314
Ваке
4 756
Сабуртало
3 652
Чугурети
3 518
Крцаниси
3 427
Дидубе
3 287
Надзаладеви
3 201
Глдани
3 129
Исани
3 119
Самгори
2 892
Цены на новые дома в Тбилиси в третьем квартале, по сравнению со вторым кварталом этого года, выросли на 6,2%, а по сравнению с ценами за третий квартал 2022 года выросли на 13,4%.
Цены на новые дома в Тбилиси
Район
Средняя стоимость квадратного метра, лари
Мтацминда
4 049
Ваке
3 511
Сабуртало
2 890
Дидубе
2 868
Чугурети
2 656
Исани
2 509
Надзаладеви
2 268
Крцаниси
2 265
Самгори
2 219
Глдани
2 192
Согласно исследованию "Сакстата", средняя цена в третьем квартале 2023 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 2 809 лари, белого – 3 159, а зеленого – 3 548. В третьем квартале 2022 года цены были следующими: черный каркас – 2 326 лари за квадратный метр, белый каркас – 2 585 лари, а зеленый каркас – 3 115 лари.
Текущий обменный курс лари к доллару составляет 2,7 GEL/$1.
Индекс цен является важным индикатором макроэкономической и финансовой стабильности, им чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы.
Он служит, с одной стороны, для оценки развития и рисков рынка недвижимости, а с другой – для установки и оценки связей рынка недвижимости и финансовой стабильности.