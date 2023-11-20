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В Грузии планируется строительная амнистия, которая коснется около миллиона граждан
В Грузии планируется строительная амнистия, которая коснется около миллиона граждан
Граждане больше не будут обязаны проходить сложную и затратную процедуру легализации 20.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-20T17:15+0400
2023-11-20T17:15+0400
2023-11-20T17:24+0400
грузия
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общество
тбилиси
ираклий гарибашвили
рати брегадзе
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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник поручил министру юстиции Рати Брегадзе разработать проект строительной амнистии, которая коснется около миллиона граждан.Речь идет о постройках, осуществленных без соответствующей документации на частных землях. В правительстве уверены, что данное решение в будущем искоренит практику незаконного строительства домов.Глава Минюста представит проект на заседании правительства в ближайшее время.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, ираклий гарибашвили, рати брегадзе
грузия, новости, общество, тбилиси, ираклий гарибашвили, рати брегадзе
В Грузии планируется строительная амнистия, которая коснется около миллиона граждан
17:15 20.11.2023 (обновлено: 17:24 20.11.2023)
Граждане больше не будут обязаны проходить сложную и затратную процедуру легализации
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник поручил министру юстиции Рати Брегадзе разработать проект строительной амнистии, которая коснется около миллиона граждан.
Речь идет о постройках, осуществленных без соответствующей документации на частных землях. В правительстве уверены, что данное решение в будущем искоренит практику незаконного строительства домов.
"С другой стороны, граждане, имеющие индивидуальные дома в сельской местности или городах, для которых не выдана строительная документация, больше не будут обязаны проходить сложную и затратную процедуру легализации", – говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Глава Минюста представит проект на заседании правительства в ближайшее время.