https://sputnik-georgia.ru/20231120/v-gruzii-planiruetsya-stroitelnaya-amnistiya-kotoraya-kosnetsya-okolo-milliona-grazhdan-284359158.html

В Грузии планируется строительная амнистия, которая коснется около миллиона граждан

В Грузии планируется строительная амнистия, которая коснется около миллиона граждан

Граждане больше не будут обязаны проходить сложную и затратную процедуру легализации 20.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-20T17:15+0400

2023-11-20T17:15+0400

2023-11-20T17:24+0400

грузия

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общество

тбилиси

ираклий гарибашвили

рати брегадзе

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник поручил министру юстиции Рати Брегадзе разработать проект строительной амнистии, которая коснется около миллиона граждан.Речь идет о постройках, осуществленных без соответствующей документации на частных землях. В правительстве уверены, что данное решение в будущем искоренит практику незаконного строительства домов.Глава Минюста представит проект на заседании правительства в ближайшее время.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, ираклий гарибашвили, рати брегадзе