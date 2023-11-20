https://sputnik-georgia.ru/20231120/v-gruzii-vvodyat-shtrafy-za-prodazhu-veschestv-razrushayuschikh-ozonovyy-sloy--284330538.html
В Грузии вводят штрафы за продажу веществ, разрушающих озоновый слой
В Грузии вводят штрафы за продажу веществ, разрушающих озоновый слой
Озоноразрушающие вещества содержат либо хлор, либо бром 20.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-20T10:02+0400
2023-11-20T10:02+0400
2023-11-20T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Запрет на продажу веществ, разрушающих озоновый слой, вступит в силу в Грузии с 1 января 2024 года, соответствующие поправки в Кодекс административных правонарушений уже приняты парламентом. Список веществ определен Монреальским протоколом ООН. Грузия 11 июля 2023 года стала 151-й страной Монреальского протокола, присоединившейся к Кигалийской поправке к нему. Все озоноразрушающие вещества, регулируемые Монреальским протоколом, содержат либо хлор, либо бром.По протоколу с 2024 года потребление гидрофторуглеродов в стране будет заморожено на базовом уровне, а с 2029 года начнется его поэтапное сокращение, сначала на 10%, затем на 30%, 50% и, наконец, в 2045 году на 80%.Гидрофторуглероды (ГФУ) используются в установках кондиционирования воздуха, холодильном оборудовании, при производстве вспененной теплоизоляции и в других отраслях.Согласно поправкам, с 1 января производство, продажа и приобретение веществ, разрушающих озоновый слой, будет караться штрафом в размере 150 лари (более 55 долларов) за килограмм с конфискацией. Монреальский протокол – международный протокол к Венской конвенции об охране озонового слоя 1985 года, разработанный с целью защиты озонового слоя с помощью снятия с производства некоторых химических веществ, которые разрушают озоновый слой. Договор структурирован вокруг нескольких групп галогенированных углеводородов, которые истощают стратосферный озон. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество
новости, грузия, общество
В Грузии вводят штрафы за продажу веществ, разрушающих озоновый слой
Озоноразрушающие вещества содержат либо хлор, либо бром
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Запрет на продажу веществ, разрушающих озоновый слой, вступит в силу в Грузии с 1 января 2024 года, соответствующие поправки в Кодекс административных правонарушений уже приняты парламентом.
Список веществ определен Монреальским протоколом ООН. Грузия 11 июля 2023 года стала 151-й страной Монреальского протокола, присоединившейся к Кигалийской поправке к нему. Все озоноразрушающие вещества, регулируемые Монреальским протоколом, содержат либо хлор, либо бром.
По протоколу с 2024 года потребление гидрофторуглеродов в стране будет заморожено на базовом уровне, а с 2029 года начнется его поэтапное сокращение, сначала на 10%, затем на 30%, 50% и, наконец, в 2045 году на 80%.
Гидрофторуглероды (ГФУ) используются в установках кондиционирования воздуха, холодильном оборудовании, при производстве вспененной теплоизоляции и в других отраслях.
Согласно поправкам, с 1 января производство, продажа и приобретение веществ, разрушающих озоновый слой, будет караться штрафом в размере 150 лари (более 55 долларов) за килограмм с конфискацией.
Монреальский протокол – международный протокол к Венской конвенции об охране озонового слоя 1985 года, разработанный с целью защиты озонового слоя с помощью снятия с производства некоторых химических веществ, которые разрушают озоновый слой.
Договор структурирован вокруг нескольких групп галогенированных углеводородов, которые истощают стратосферный озон.