https://sputnik-georgia.ru/20231120/voditeley-shumnykh-avtomobiley-v-gruzii-budut-shtrafovat-s-1-yanvarya-284331209.html
Водителей шумных автомобилей в Грузии будут штрафовать с 1 января
Водителей шумных автомобилей в Грузии будут штрафовать с 1 января
Штраф за нарушение составит от 100 лари 20.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-20T07:01+0400
2023-11-20T07:01+0400
2023-11-20T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Водителей, чьи транспортные средства будут превышать заводские нормы шума, с 1 января 2024 года в Грузии начнут штрафовать, соответствующие поправки в Кодекс административных правонарушений уже приняты парламентом Грузии. Согласно новшествам, штраф за первое нарушение составит 100 лари, за повторное – 200 лари, а за каждое следующее в течение года – 300 лари. С 1 января 2023 года в рамках реформы периодического технического осмотра все автомобили начали проверять на средний показатель шума. Техосмотр в Грузии введен в 2019 году. На данный момент автомобили, занимающиеся перевозками пассажиров, в том числе такси, проходят его каждые полгода, грузовики – каждый год, а легковые автомобили и пикапы – каждые два года.Обменный курс лари по отношению к доллару США на 19 ноября в составляет 2,6985 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, общество, грузия, парламент грузии
новости, общество, грузия, парламент грузии
Водителей шумных автомобилей в Грузии будут штрафовать с 1 января
Штраф за нарушение составит от 100 лари
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Водителей, чьи транспортные средства будут превышать заводские нормы шума, с 1 января 2024 года в Грузии начнут штрафовать, соответствующие поправки в Кодекс административных правонарушений уже приняты парламентом Грузии.
Согласно новшествам, штраф за первое нарушение составит 100 лари, за повторное – 200 лари, а за каждое следующее в течение года – 300 лари.
С 1 января 2023 года в рамках реформы периодического технического осмотра все автомобили начали проверять на средний показатель шума.
Техосмотр в Грузии введен в 2019 году. На данный момент автомобили, занимающиеся перевозками пассажиров, в том числе такси, проходят его каждые полгода, грузовики – каждый год, а легковые автомобили и пикапы – каждые два года.
Обменный курс лари по отношению к доллару США на 19 ноября в составляет 2,6985 GEL/$1.