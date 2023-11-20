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Водителей шумных автомобилей в Грузии будут штрафовать с 1 января
Водителей шумных автомобилей в Грузии будут штрафовать с 1 января
Штраф за нарушение составит от 100 лари 20.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-20T07:01+0400
2023-11-20T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Водителей, чьи транспортные средства будут превышать заводские нормы шума, с 1 января 2024 года в Грузии начнут штрафовать, соответствующие поправки в Кодекс административных правонарушений уже приняты парламентом Грузии. Согласно новшествам, штраф за первое нарушение составит 100 лари, за повторное – 200 лари, а за каждое следующее в течение года – 300 лари. С 1 января 2023 года в рамках реформы периодического технического осмотра все автомобили начали проверять на средний показатель шума. Техосмотр в Грузии введен в 2019 году. На данный момент автомобили, занимающиеся перевозками пассажиров, в том числе такси, проходят его каждые полгода, грузовики – каждый год, а легковые автомобили и пикапы – каждые два года.Обменный курс лари по отношению к доллару США на 19 ноября в составляет 2,6985 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, общество, грузия, парламент грузии
новости, общество, грузия, парламент грузии

Водителей шумных автомобилей в Грузии будут штрафовать с 1 января

07:01 20.11.2023
© photo: Sputnik / StringerПасмурная погода в Тбилиси - набережная и автомобили на дороге
Пасмурная погода в Тбилиси - набережная и автомобили на дороге - Sputnik Грузия, 1920, 20.11.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Штраф за нарушение составит от 100 лари
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Водителей, чьи транспортные средства будут превышать заводские нормы шума, с 1 января 2024 года в Грузии начнут штрафовать, соответствующие поправки в Кодекс административных правонарушений уже приняты парламентом Грузии.
Согласно новшествам, штраф за первое нарушение составит 100 лари, за повторное – 200 лари, а за каждое следующее в течение года – 300 лари.
С 1 января 2023 года в рамках реформы периодического технического осмотра все автомобили начали проверять на средний показатель шума.
Техосмотр в Грузии введен в 2019 году. На данный момент автомобили, занимающиеся перевозками пассажиров, в том числе такси, проходят его каждые полгода, грузовики – каждый год, а легковые автомобили и пикапы – каждые два года.
Обменный курс лари по отношению к доллару США на 19 ноября в составляет 2,6985 GEL/$1.
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