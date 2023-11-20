https://sputnik-georgia.ru/20231120/vrachi-rasskazali-o-sostoyanii-pevtsa-pytalis-ubit-v-tbilisi-284349063.html

Врачи рассказали о состоянии певца, которого пытались убить в Тбилиси

Врачи рассказали о состоянии певца, которого пытались убить в Тбилиси

Певец подключен к аппарату искусственного дыхания 20.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-20T11:31+0400

2023-11-20T11:31+0400

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Врачи оценивают состояние здоровья грузинского певца Косты Саникидзе, которого накануне ранили в собственном доме в Тбилиси, как стабильное, сообщает телекомпания "Рустави 2". По имеющейся информации, он получил четыре удара ножом в живот. Саникидзе доставили в клинику, где его экстренно прооперировали. По словам врачей, он потерял два литра крови, задеты легкие. Певец подключен к аппарату искусственного дыхания. Что касается обвиняемого, то он задержан. По распространившейся в СМИ информации, случай произошел в семь утра на глазах матери Саникидзе, которая старалась помешать молодому мужчине, напавшего на ее сына. Соседи не дали злоумышленнику сбежать и полиции удалось его сразу же задержать. Обвиняемому 20 ноября официально предъявят обвинение. Прокуратура обвиняет мужчину до 25 лет в попытке преднамеренного убийства. Мотив нападения неизвестен. Следствие ждет, когда Саникидзе очнется, чтобы получить более детальную информацию. Родные и близкие Саникидзе рассказывают, что обвиняемый пытался напасть на него и две недели назад, однако тогда он ошибся домом. Саникидзе был участником проекта "Праим хаус".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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