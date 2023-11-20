https://sputnik-georgia.ru/20231120/vrachi-rasskazali-o-sostoyanii-pevtsa-pytalis-ubit-v-tbilisi-284349063.html
Врачи рассказали о состоянии певца, которого пытались убить в Тбилиси
Врачи рассказали о состоянии певца, которого пытались убить в Тбилиси
Певец подключен к аппарату искусственного дыхания 20.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-20T11:31+0400
2023-11-20T11:31+0400
2023-11-20T11:47+0400
грузия
новости
происшествия
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24818/87/248188767_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_74b3460e39d82413c45471ac18eee6be.jpg
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Врачи оценивают состояние здоровья грузинского певца Косты Саникидзе, которого накануне ранили в собственном доме в Тбилиси, как стабильное, сообщает телекомпания "Рустави 2". По имеющейся информации, он получил четыре удара ножом в живот. Саникидзе доставили в клинику, где его экстренно прооперировали. По словам врачей, он потерял два литра крови, задеты легкие. Певец подключен к аппарату искусственного дыхания. Что касается обвиняемого, то он задержан. По распространившейся в СМИ информации, случай произошел в семь утра на глазах матери Саникидзе, которая старалась помешать молодому мужчине, напавшего на ее сына. Соседи не дали злоумышленнику сбежать и полиции удалось его сразу же задержать. Обвиняемому 20 ноября официально предъявят обвинение. Прокуратура обвиняет мужчину до 25 лет в попытке преднамеренного убийства. Мотив нападения неизвестен. Следствие ждет, когда Саникидзе очнется, чтобы получить более детальную информацию. Родные и близкие Саникидзе рассказывают, что обвиняемый пытался напасть на него и две недели назад, однако тогда он ошибся домом. Саникидзе был участником проекта "Праим хаус".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24818/87/248188767_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_dc5b508fffc87a5181f71950db7c7722.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, тбилиси
грузия, новости, происшествия, тбилиси
Врачи рассказали о состоянии певца, которого пытались убить в Тбилиси
11:31 20.11.2023 (обновлено: 11:47 20.11.2023)
Певец подключен к аппарату искусственного дыхания
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik.
Врачи оценивают состояние здоровья грузинского певца Косты Саникидзе, которого накануне ранили в собственном доме в Тбилиси, как стабильное, сообщает телекомпания "Рустави 2
".
По имеющейся информации, он получил четыре удара ножом в живот. Саникидзе доставили в клинику, где его экстренно прооперировали. По словам врачей, он потерял два литра крови, задеты легкие. Певец подключен к аппарату искусственного дыхания.
Что касается обвиняемого, то он задержан. По распространившейся в СМИ информации, случай произошел в семь утра на глазах матери Саникидзе, которая старалась помешать молодому мужчине, напавшего на ее сына. Соседи не дали злоумышленнику сбежать и полиции удалось его сразу же задержать.
Обвиняемому 20 ноября официально предъявят обвинение. Прокуратура обвиняет мужчину до 25 лет в попытке преднамеренного убийства. Мотив нападения неизвестен.
Следствие ждет, когда Саникидзе очнется, чтобы получить более детальную информацию. Родные и близкие Саникидзе рассказывают, что обвиняемый пытался напасть на него и две недели назад, однако тогда он ошибся домом. Саникидзе был участником проекта "Праим хаус".