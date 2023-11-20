https://sputnik-georgia.ru/20231120/vypisyvali-psikhotropnye-preparaty-za-dengi-medikam-v-gruzii-predyavleny-obvineniya-284351080.html
Выписывали психотропные препараты за деньги: медикам в Грузии предъявлены обвинения
Выписывали психотропные препараты за деньги: медикам в Грузии предъявлены обвинения
Предприимчивым работникам клиники грозит до четырех лет тюрьмы 20.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-20T12:33+0400
2023-11-20T12:33+0400
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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Двое сотрудников одной из клиник в регионе Кахети (Восточная Грузия) обвиняются в коммерческом подкупе – выписке психотропных препаратов за деньги, сообщает пресс-служба Следственной службы Минфина Грузии. Следствием установлено, что обвиняемые, работавшие в одном из частных медицинских учреждений, выдавали заинтересованным лицам рецепты на приобретение психотропных препаратов без надлежащего медицинского осмотра и лабораторных исследований в обмен на соответствующую сумму. В их отношении начато уголовное преследование по статье "Коммерческий подкуп, совершенный группой лиц". Им грозит от двух до четырех лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, кахети, восточная грузия
Выписывали психотропные препараты за деньги: медикам в Грузии предъявлены обвинения
12:33 20.11.2023 (обновлено: 12:36 20.11.2023)
Предприимчивым работникам клиники грозит до четырех лет тюрьмы
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Двое сотрудников одной из клиник в регионе Кахети (Восточная Грузия) обвиняются в коммерческом подкупе – выписке психотропных препаратов за деньги, сообщает пресс-служба Следственной службы Минфина Грузии.
Следствием установлено, что обвиняемые, работавшие в одном из частных медицинских учреждений, выдавали заинтересованным лицам рецепты на приобретение психотропных препаратов без надлежащего медицинского осмотра и лабораторных исследований в обмен на соответствующую сумму.
В их отношении начато уголовное преследование по статье "Коммерческий подкуп, совершенный группой лиц". Им грозит от двух до четырех лет тюрьмы.