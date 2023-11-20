Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20231120/vypisyvali-psikhotropnye-preparaty-za-dengi-medikam-v-gruzii-predyavleny-obvineniya-284351080.html
Выписывали психотропные препараты за деньги: медикам в Грузии предъявлены обвинения
Выписывали психотропные препараты за деньги: медикам в Грузии предъявлены обвинения
Предприимчивым работникам клиники грозит до четырех лет тюрьмы 20.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-20T12:33+0400
2023-11-20T12:36+0400
грузия
новости
происшествия
кахети
восточная грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0a/268364345_0:0:2903:1634_1920x0_80_0_0_d56d1b307c28950e90531af31e0ab286.jpg
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Двое сотрудников одной из клиник в регионе Кахети (Восточная Грузия) обвиняются в коммерческом подкупе – выписке психотропных препаратов за деньги, сообщает пресс-служба Следственной службы Минфина Грузии. Следствием установлено, что обвиняемые, работавшие в одном из частных медицинских учреждений, выдавали заинтересованным лицам рецепты на приобретение психотропных препаратов без надлежащего медицинского осмотра и лабораторных исследований в обмен на соответствующую сумму. В их отношении начато уголовное преследование по статье "Коммерческий подкуп, совершенный группой лиц". Им грозит от двух до четырех лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
кахети
восточная грузия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0a/268364345_575:0:2903:1746_1920x0_80_0_0_122a8848981e527e430b6ed91b0f4c51.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, происшествия, кахети, восточная грузия
грузия, новости, происшествия, кахети, восточная грузия

Выписывали психотропные препараты за деньги: медикам в Грузии предъявлены обвинения

12:33 20.11.2023 (обновлено: 12:36 20.11.2023)
© photo: Sputnik / StringerАптека. Шампуни, косметика и средства гигиены
Аптека. Шампуни, косметика и средства гигиены - Sputnik Грузия, 1920, 20.11.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Предприимчивым работникам клиники грозит до четырех лет тюрьмы
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Двое сотрудников одной из клиник в регионе Кахети (Восточная Грузия) обвиняются в коммерческом подкупе – выписке психотропных препаратов за деньги, сообщает пресс-служба Следственной службы Минфина Грузии.
Следствием установлено, что обвиняемые, работавшие в одном из частных медицинских учреждений, выдавали заинтересованным лицам рецепты на приобретение психотропных препаратов без надлежащего медицинского осмотра и лабораторных исследований в обмен на соответствующую сумму.
В их отношении начато уголовное преследование по статье "Коммерческий подкуп, совершенный группой лиц". Им грозит от двух до четырех лет тюрьмы.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0