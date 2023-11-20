https://sputnik-georgia.ru/20231120/vypisyvali-psikhotropnye-preparaty-za-dengi-medikam-v-gruzii-predyavleny-obvineniya-284351080.html

Выписывали психотропные препараты за деньги: медикам в Грузии предъявлены обвинения

Выписывали психотропные препараты за деньги: медикам в Грузии предъявлены обвинения

Предприимчивым работникам клиники грозит до четырех лет тюрьмы 20.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-20T12:33+0400

2023-11-20T12:33+0400

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Двое сотрудников одной из клиник в регионе Кахети (Восточная Грузия) обвиняются в коммерческом подкупе – выписке психотропных препаратов за деньги, сообщает пресс-служба Следственной службы Минфина Грузии. Следствием установлено, что обвиняемые, работавшие в одном из частных медицинских учреждений, выдавали заинтересованным лицам рецепты на приобретение психотропных препаратов без надлежащего медицинского осмотра и лабораторных исследований в обмен на соответствующую сумму. В их отношении начато уголовное преследование по статье "Коммерческий подкуп, совершенный группой лиц". Им грозит от двух до четырех лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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