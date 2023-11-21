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Путин заявил о предвзятости СПЧ ООН и Совета Европы

Путин заявил о предвзятости СПЧ ООН и Совета Европы

Путин отметил, что ввиду "очевидной предвзятости" СПЧ ООН и Совета Европы Россия была вынуждена отказаться от членства в них 21.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. Международные институты, в том числе СПЧ ООН и Совет Европы, показали свою ангажированность в конфликте в Донбассе и Новороссии, заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.Глава РФ сделал заявление во время обращения к участникам конференции, посвященной 75-летию принятия всеобщей декларации прав человека.Президент отметил, что ввиду "очевидной предвзятости" этих организаций Россия была вынуждена отказаться от членства в них.Также российский лидер указал, что в международном сообществе сформировался запрос на кардинальные перемены."Сегодня в международном сообществе уже сформировался запрос на кардинальные перемены, налицо потребность в обеспечении справедливого подхода к реализации прав человека, который основывался бы на взаимном уважении и учитывал бы особенности культурно-исторического развития государств", — сказал российский лидер.Россия избиралась в состав СПЧ ООН в 2020 году и проработала в нем до апреля 2022 года. По инициативе США решением Генассамблеи ООН членство России приостановили. В ответ Россия прекратила свои полномочия в СПЧ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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