https://sputnik-georgia.ru/20231121/284380035.html
Путин заявил о предвзятости СПЧ ООН и Совета Европы
Путин заявил о предвзятости СПЧ ООН и Совета Европы
Путин отметил, что ввиду "очевидной предвзятости" СПЧ ООН и Совета Европы Россия была вынуждена отказаться от членства в них 21.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-21T13:03+0400
2023-11-21T13:03+0400
2023-11-21T13:03+0400
россия
новости
в мире
донбасс
сша
владимир путин
оон
совет европы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/15/284380217_0:123:3063:1846_1920x0_80_0_0_05da4f2aaabaf09d16ad0e14cbfb2f1f.jpg
ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. Международные институты, в том числе СПЧ ООН и Совет Европы, показали свою ангажированность в конфликте в Донбассе и Новороссии, заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.Глава РФ сделал заявление во время обращения к участникам конференции, посвященной 75-летию принятия всеобщей декларации прав человека.Президент отметил, что ввиду "очевидной предвзятости" этих организаций Россия была вынуждена отказаться от членства в них.Также российский лидер указал, что в международном сообществе сформировался запрос на кардинальные перемены."Сегодня в международном сообществе уже сформировался запрос на кардинальные перемены, налицо потребность в обеспечении справедливого подхода к реализации прав человека, который основывался бы на взаимном уважении и учитывал бы особенности культурно-исторического развития государств", — сказал российский лидер.Россия избиралась в состав СПЧ ООН в 2020 году и проработала в нем до апреля 2022 года. По инициативе США решением Генассамблеи ООН членство России приостановили. В ответ Россия прекратила свои полномочия в СПЧ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
донбасс
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/15/284380217_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_0abd5fc5d5a8be711f1d605313482ed3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, в мире, донбасс, сша, владимир путин, оон, совет европы
россия, новости, в мире, донбасс, сша, владимир путин, оон, совет европы
Путин заявил о предвзятости СПЧ ООН и Совета Европы
Путин отметил, что ввиду "очевидной предвзятости" СПЧ ООН и Совета Европы Россия была вынуждена отказаться от членства в них
ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik.
Международные институты, в том числе СПЧ ООН и Совет Европы, показали свою ангажированность в конфликте в Донбассе и Новороссии, заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости
.
Глава РФ сделал заявление во время обращения к участникам конференции, посвященной 75-летию принятия всеобщей декларации прав человека.
"К сожалению, на протяжении всей истории конфликтов в Донбассе и Новороссии международные институты, призванные гарантировать и продвигать права человека, такие, как СПЧ ООН, Совет Европы и другие, продемонстрировали свою ангажированность и неспособность решать стоящие перед ними задачи", — сказал Путин.
Президент отметил, что ввиду "очевидной предвзятости" этих организаций Россия была вынуждена отказаться от членства в них.
Также российский лидер указал, что в международном сообществе сформировался запрос на кардинальные перемены.
"Сегодня в международном сообществе уже сформировался запрос на кардинальные перемены, налицо потребность в обеспечении справедливого подхода к реализации прав человека, который основывался бы на взаимном уважении и учитывал бы особенности культурно-исторического развития государств", — сказал российский лидер.
Россия избиралась в состав СПЧ ООН в 2020 году и проработала в нем до апреля 2022 года. По инициативе США решением Генассамблеи ООН членство России приостановили. В ответ Россия прекратила свои полномочия в СПЧ.