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Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии – задержаны 20 человек

Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии – задержаны 20 человек

Полиция среди прочего изъяла пулемет, сотни патронов различного калибра и гранату 21.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Полиция задержала в Тбилиси и регионах страны 20 человек по обвинению в незаконном хранении, приобретении и ношении оружия и боеприпасов, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Самому младшего из задержанных – 25 лет, а самому старшему – 55. Четверо из задержанных были судимы в прошлом.Во время личного обыска задержанных, их квартир и автомобилей полиция в качестве вещественных доказательств изъяла пулемет, пистолеты, автоматы, малокалиберную винтовку, обрез, охотничьи ружья, а также сотни патронов различного калибра, обоймы, гранату и холодное оружие. Помимо Тбилиси задержания были произведены в регионах Мцхета-Мтианети, Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети, Самегрело - Земо Сванети, Шида Картли и Кахети. Обвиняемым грозит от трех до семи лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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