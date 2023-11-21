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Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии – задержаны 20 человек
Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии – задержаны 20 человек
Полиция среди прочего изъяла пулемет, сотни патронов различного калибра и гранату 21.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-21T12:22+0400
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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Полиция задержала в Тбилиси и регионах страны 20 человек по обвинению в незаконном хранении, приобретении и ношении оружия и боеприпасов, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Самому младшего из задержанных – 25 лет, а самому старшему – 55. Четверо из задержанных были судимы в прошлом.Во время личного обыска задержанных, их квартир и автомобилей полиция в качестве вещественных доказательств изъяла пулемет, пистолеты, автоматы, малокалиберную винтовку, обрез, охотничьи ружья, а также сотни патронов различного калибра, обоймы, гранату и холодное оружие. Помимо Тбилиси задержания были произведены в регионах Мцхета-Мтианети, Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети, Самегрело - Земо Сванети, Шида Картли и Кахети. Обвиняемым грозит от трех до семи лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси, мвд грузии
грузия, происшествия, новости, тбилиси, мвд грузии
Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии – задержаны 20 человек
12:22 21.11.2023 (обновлено: 12:51 21.11.2023)
Полиция среди прочего изъяла пулемет, сотни патронов различного калибра и гранату
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Полиция задержала в Тбилиси и регионах страны 20 человек по обвинению в незаконном хранении, приобретении и ношении оружия и боеприпасов, сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
Самому младшего из задержанных – 25 лет, а самому старшему – 55. Четверо из задержанных были судимы в прошлом.
Во время личного обыска задержанных, их квартир и автомобилей полиция в качестве вещественных доказательств изъяла пулемет, пистолеты, автоматы, малокалиберную винтовку, обрез, охотничьи ружья, а также сотни патронов различного калибра, обоймы, гранату и холодное оружие.
Помимо Тбилиси задержания были произведены в регионах Мцхета-Мтианети, Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети, Самегрело - Земо Сванети, Шида Картли и Кахети.
Обвиняемым грозит от трех до семи лет тюрьмы.