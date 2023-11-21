https://sputnik-georgia.ru/20231121/chleny-gruzinskoy-prestupnoy-gruppirovki-zaderzhany-v-ssha-284381889.html

Члены грузинской преступной группировки задержаны в США

Члены грузинской преступной группировки задержаны в США

Задержанные рискуют оказаться в заключении на 20 лет 21.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-21T13:39+0400

2023-11-21T13:39+0400

2023-11-21T13:48+0400

происшествия

грузия

новости

сша

тбилиси

нью-йорк

фбр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1d/283764834_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a5218f0ddcdcecfc7d9d06a9c6bfec15.jpg

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Четверо членов грузинской преступной группировки задержаны в США по обвинению в вымогательстве денег, сообщает телекомпания "Рустави 2" со ссылкой на прокуратуру Южного округа Нью-Йорка. Среди задержанных – лидер грузинской преступной группировки, так называемый вор в законе Важа Габададзе (Натан Юсупов) и его сообщники – Каха Кацадзе, Теймураз Тавберидзе (по кличке "Тава") и Давид Тикарадзе. Все четверо задержанных 14 ноября – жители Кутаиси. Согласно обвинению, Габададзе и его сообщники пытались вымогать у потерпевшего деньги, угрожая физической расправой. Преступление произошло в период с сентября 2022 года по август 2023 года. По его словам, задержанные будут привлечены к уголовной ответственности и если их вина будет доказана, задержанным гражданам Грузии грозит до 20 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

тбилиси

нью-йорк

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, сша, тбилиси, нью-йорк, фбр