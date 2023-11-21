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Члены грузинской преступной группировки задержаны в США
Члены грузинской преступной группировки задержаны в США
Задержанные рискуют оказаться в заключении на 20 лет 21.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-21T13:39+0400
2023-11-21T13:39+0400
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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Четверо членов грузинской преступной группировки задержаны в США по обвинению в вымогательстве денег, сообщает телекомпания "Рустави 2" со ссылкой на прокуратуру Южного округа Нью-Йорка. Среди задержанных – лидер грузинской преступной группировки, так называемый вор в законе Важа Габададзе (Натан Юсупов) и его сообщники – Каха Кацадзе, Теймураз Тавберидзе (по кличке "Тава") и Давид Тикарадзе. Все четверо задержанных 14 ноября – жители Кутаиси. Согласно обвинению, Габададзе и его сообщники пытались вымогать у потерпевшего деньги, угрожая физической расправой. Преступление произошло в период с сентября 2022 года по август 2023 года. По его словам, задержанные будут привлечены к уголовной ответственности и если их вина будет доказана, задержанным гражданам Грузии грозит до 20 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, сша, тбилиси, нью-йорк, фбр
происшествия, грузия, новости, сша, тбилиси, нью-йорк, фбр
Члены грузинской преступной группировки задержаны в США
13:39 21.11.2023 (обновлено: 13:48 21.11.2023)
Задержанные рискуют оказаться в заключении на 20 лет
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik.
Четверо членов грузинской преступной группировки задержаны в США по обвинению в вымогательстве денег, сообщает телекомпания "Рустави 2
" со ссылкой на прокуратуру Южного округа Нью-Йорка.
Среди задержанных – лидер грузинской преступной группировки, так называемый вор в законе Важа Габададзе (Натан Юсупов) и его сообщники – Каха Кацадзе, Теймураз Тавберидзе (по кличке "Тава") и Давид Тикарадзе. Все четверо задержанных 14 ноября – жители Кутаиси.
Согласно обвинению, Габададзе и его сообщники пытались вымогать у потерпевшего деньги, угрожая физической расправой. Преступление произошло в период с сентября 2022 года по август 2023 года.
"Принуждение жертвы к оплате денег путем запугивания, угроз и насилия незаконно, и в нашем городе бизнес так не ведется. Это незаконная деятельность, которую обвиняемые, предположительно, совершили в течение нескольких месяцев", – заявил представитель ФБР Джеймс Смит.
По его словам, задержанные будут привлечены к уголовной ответственности и если их вина будет доказана, задержанным гражданам Грузии грозит до 20 лет лишения свободы.