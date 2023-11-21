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Давид Цецхладзе переизбран главой Грузинской диаспоры России
Давид Цецхладзе переизбран главой Грузинской диаспоры России
Кандидатуру Цецхладзе, который занимает эту должность с марта 2021 года, поддержали единогласно 21.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-21T18:28+0400
2023-11-21T18:28+0400
2023-11-21T18:28+0400
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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Юрист и общественный деятель Давид Цецхладзе переизбран главой Грузинской диаспоры в России, решение было принято 21 ноября в ходе конференции общероссийской общественной организации "Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России" (ФГНКАР).За кандидатуру Цецхладзе, который занимает эту должность с марта 2021 года, единогласно проголосовали все члены Совета ФГНКАР.На конференции, проходящей в Москве, присутствуют руководители грузинских общин из разных регионов России, представители Федерального агентства по делам национальностей, руководитель Дома народов России Анна Полежаева, а также лидеры других диаспор в РФ.В первой части конференции делегаты проголосовали за ряд структурных изменений. В частности, увеличен коллегиальный орган ФГНКАР – Совет. Новыми членами Совета стали 14 руководителей грузинских общин в России. Также на конференции ввели должность председателя Совета ФГНКАР – на должность избран Отари Абуладзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, россия, москва, давид цецхладзе, грузинская диаспора, грузинская диаспора россии
грузия, новости, россия, москва, давид цецхладзе, грузинская диаспора, грузинская диаспора россии
Давид Цецхладзе переизбран главой Грузинской диаспоры России
Кандидатуру Цецхладзе, который занимает эту должность с марта 2021 года, поддержали единогласно
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Юрист и общественный деятель Давид Цецхладзе переизбран главой Грузинской диаспоры в России, решение было принято 21 ноября в ходе конференции общероссийской общественной организации "Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России" (ФГНКАР).
За кандидатуру Цецхладзе, который занимает эту должность с марта 2021 года, единогласно проголосовали все члены Совета ФГНКАР.
На конференции, проходящей в Москве, присутствуют руководители грузинских общин из разных регионов России, представители Федерального агентства по делам национальностей, руководитель Дома народов России Анна Полежаева, а также лидеры других диаспор в РФ.
В первой части конференции делегаты проголосовали за ряд структурных изменений. В частности, увеличен коллегиальный орган ФГНКАР – Совет. Новыми членами Совета стали 14 руководителей грузинских общин в России.
Также на конференции ввели должность председателя Совета ФГНКАР – на должность избран Отари Абуладзе.