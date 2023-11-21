https://sputnik-georgia.ru/20231121/david-tsetskhladze-pereizbran-glavoy-gruzinskoy-diaspory-rossii-284387962.html

Давид Цецхладзе переизбран главой Грузинской диаспоры России

Давид Цецхладзе переизбран главой Грузинской диаспоры России

Кандидатуру Цецхладзе, который занимает эту должность с марта 2021 года, поддержали единогласно 21.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-21T18:28+0400

2023-11-21T18:28+0400

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Юрист и общественный деятель Давид Цецхладзе переизбран главой Грузинской диаспоры в России, решение было принято 21 ноября в ходе конференции общероссийской общественной организации "Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России" (ФГНКАР).За кандидатуру Цецхладзе, который занимает эту должность с марта 2021 года, единогласно проголосовали все члены Совета ФГНКАР.На конференции, проходящей в Москве, присутствуют руководители грузинских общин из разных регионов России, представители Федерального агентства по делам национальностей, руководитель Дома народов России Анна Полежаева, а также лидеры других диаспор в РФ.В первой части конференции делегаты проголосовали за ряд структурных изменений. В частности, увеличен коллегиальный орган ФГНКАР – Совет. Новыми членами Совета стали 14 руководителей грузинских общин в России. Также на конференции ввели должность председателя Совета ФГНКАР – на должность избран Отари Абуладзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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