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Давид Цецхладзе переизбран главой Грузинской диаспоры России
Давид Цецхладзе переизбран главой Грузинской диаспоры России
Кандидатуру Цецхладзе, который занимает эту должность с марта 2021 года, поддержали единогласно 21.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-21T18:28+0400
2023-11-21T18:28+0400
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грузинская диаспора
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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Юрист и общественный деятель Давид Цецхладзе переизбран главой Грузинской диаспоры в России, решение было принято 21 ноября в ходе конференции общероссийской общественной организации "Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России" (ФГНКАР).За кандидатуру Цецхладзе, который занимает эту должность с марта 2021 года, единогласно проголосовали все члены Совета ФГНКАР.На конференции, проходящей в Москве, присутствуют руководители грузинских общин из разных регионов России, представители Федерального агентства по делам национальностей, руководитель Дома народов России Анна Полежаева, а также лидеры других диаспор в РФ.В первой части конференции делегаты проголосовали за ряд структурных изменений. В частности, увеличен коллегиальный орган ФГНКАР – Совет. Новыми членами Совета стали 14 руководителей грузинских общин в России. Также на конференции ввели должность председателя Совета ФГНКАР – на должность избран Отари Абуладзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, россия, москва, давид цецхладзе, грузинская диаспора, грузинская диаспора россии
грузия, новости, россия, москва, давид цецхладзе, грузинская диаспора, грузинская диаспора россии

Давид Цецхладзе переизбран главой Грузинской диаспоры России

18:28 21.11.2023
© courtesy of Davit TsetskhladzeДавид Цецхладзе
Давид Цецхладзе - Sputnik Грузия, 1920, 21.11.2023
© courtesy of Davit Tsetskhladze
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Кандидатуру Цецхладзе, который занимает эту должность с марта 2021 года, поддержали единогласно
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Юрист и общественный деятель Давид Цецхладзе переизбран главой Грузинской диаспоры в России, решение было принято 21 ноября в ходе конференции общероссийской общественной организации "Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России" (ФГНКАР).
За кандидатуру Цецхладзе, который занимает эту должность с марта 2021 года, единогласно проголосовали все члены Совета ФГНКАР.
На конференции, проходящей в Москве, присутствуют руководители грузинских общин из разных регионов России, представители Федерального агентства по делам национальностей, руководитель Дома народов России Анна Полежаева, а также лидеры других диаспор в РФ.
В первой части конференции делегаты проголосовали за ряд структурных изменений. В частности, увеличен коллегиальный орган ФГНКАР – Совет. Новыми членами Совета стали 14 руководителей грузинских общин в России.
Также на конференции ввели должность председателя Совета ФГНКАР – на должность избран Отари Абуладзе.
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