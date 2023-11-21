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ДТП на западе Грузии – погиб один человек

ДТП на западе Грузии – погиб один человек

В результате столкновения пострадали еще два человека, которые с различными травмами были доставлены в больницу Зугдиди 21.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Один человек погиб в результате столкновения двух легковых автомобилей, которые двигались навстречу друг другу, в селе Хамискури (регион Самегрело-Земо Сванети) на западе Грузии, сообщает телекомпания "Формула". В результате столкновения пострадали еще два человека, которые с различными травмами были доставлены в больницу города Зугдиди. На месте происшествия мобилизованы полиция и медики. МВД начало расследование инцидента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

зугдиди

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