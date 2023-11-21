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Два грузинских блюда попали в список лучших супов мира

Два грузинских блюда попали в список лучших супов мира

Суп харчо занял 18-е место рейтинга, а чихиртма – 33-е 21.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-21T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Кулинарный путеводитель TasteAtlas опубликовал список 50 лучших супов мира, среди них оказались два грузинских блюда – суп харчо и чихиртма. TasteAtlas – это энциклопедия вкусов, мировой атлас традиционных блюд со всего мира. В каталог уже внесены более 10 тысяч блюд и напитков. Харчо оказался на 18 месте. Автор называет суп "сытным", добавляя, что готовится он из говядины или курицы с грецким орехом и рисом. Второй суп – чихиртму – авторы рейтинга разместили на 33-м месте. В статье пишут, что это отличное средство от похмелья. "Он состоит из кусочков курицы, лука, яиц, муки, уксуса, воды и приправ, таких как соль, лавровый лист и кориандр. Имеет слегка кисловатый вкус и густую кремообразную консистенцию", – поясняется в статье. Блюда грузинской кухни и раньше неоднократно попадали в рейтинг TasteAtlas.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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