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Два грузинских блюда попали в список лучших супов мира
Два грузинских блюда попали в список лучших супов мира
Суп харчо занял 18-е место рейтинга, а чихиртма – 33-е 21.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-21T18:08+0400
2023-11-21T18:08+0400
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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Кулинарный путеводитель TasteAtlas опубликовал список 50 лучших супов мира, среди них оказались два грузинских блюда – суп харчо и чихиртма. TasteAtlas – это энциклопедия вкусов, мировой атлас традиционных блюд со всего мира. В каталог уже внесены более 10 тысяч блюд и напитков. Харчо оказался на 18 месте. Автор называет суп "сытным", добавляя, что готовится он из говядины или курицы с грецким орехом и рисом. Второй суп – чихиртму – авторы рейтинга разместили на 33-м месте. В статье пишут, что это отличное средство от похмелья. "Он состоит из кусочков курицы, лука, яиц, муки, уксуса, воды и приправ, таких как соль, лавровый лист и кориандр. Имеет слегка кисловатый вкус и густую кремообразную консистенцию", – поясняется в статье. Блюда грузинской кухни и раньше неоднократно попадали в рейтинг TasteAtlas.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия
новости, грузия

Два грузинских блюда попали в список лучших супов мира

18:08 21.11.2023
© photo: Sputnik / Edward PesovГрузинское застолье - семья собралась за ужином в одном из сел Терджольского района.
Грузинское застолье - семья собралась за ужином в одном из сел Терджольского района. - Sputnik Грузия, 1920, 21.11.2023
© photo: Sputnik / Edward Pesov
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Суп харчо занял 18-е место рейтинга, а чихиртма – 33-е
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Кулинарный путеводитель TasteAtlas опубликовал список 50 лучших супов мира, среди них оказались два грузинских блюда – суп харчо и чихиртма.
TasteAtlas – это энциклопедия вкусов, мировой атлас традиционных блюд со всего мира. В каталог уже внесены более 10 тысяч блюд и напитков.
Харчо оказался на 18 месте. Автор называет суп "сытным", добавляя, что готовится он из говядины или курицы с грецким орехом и рисом.

"Его традиционно приправляют грузинской смесью специй под названием хмели-сунели и сливового соуса ткемали. Суп настолько популярен, что почти в каждой семье есть свой вариант и рецепт. Харчо рекомендуется подавать горячим, украсив его нарезанной свежей кинзой", – пишет автор.

Второй суп – чихиртму – авторы рейтинга разместили на 33-м месте. В статье пишут, что это отличное средство от похмелья.
"Он состоит из кусочков курицы, лука, яиц, муки, уксуса, воды и приправ, таких как соль, лавровый лист и кориандр. Имеет слегка кисловатый вкус и густую кремообразную консистенцию", – поясняется в статье.
Блюда грузинской кухни и раньше неоднократно попадали в рейтинг TasteAtlas.
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