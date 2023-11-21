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https://sputnik-georgia.ru/20231121/gruzovik-sbil-v-rebenka-v-tbilisi-284385179.html
Грузовик сбил в ребенка в Тбилиси
Грузовик сбил в ребенка в Тбилиси
Состояние ребенка, ставшего жертвой ДТП, оценивается как критически тяжелое 21.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-21T15:16+0400
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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Грузовик врезался в ребенка в столичном районе Ортачала, сообщает телеканал "Рустави 2".По имеющейся информации, грузовик укатился от водителя. На месте мобилизованы сотрудники правоохранительных органов.Состояние ребенка оценивается как критически тяжелое, врачи борются за его жизнь, сообщают СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, новости, тбилиси
происшествия, новости, тбилиси

Грузовик сбил в ребенка в Тбилиси

15:16 21.11.2023 (обновлено: 15:27 21.11.2023)
© photo: Sputnik / StringerСкорая помощь 112
Скорая помощь 112 - Sputnik Грузия, 1920, 21.11.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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НовостиTelegram
Состояние ребенка, ставшего жертвой ДТП, оценивается как критически тяжелое
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Грузовик врезался в ребенка в столичном районе Ортачала, сообщает телеканал "Рустави 2".
По имеющейся информации, грузовик укатился от водителя. На месте мобилизованы сотрудники правоохранительных органов.
Состояние ребенка оценивается как критически тяжелое, врачи борются за его жизнь, сообщают СМИ.
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