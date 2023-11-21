https://sputnik-georgia.ru/20231121/gruzovik-sbil-v-rebenka-v-tbilisi-284385179.html

Грузовик сбил в ребенка в Тбилиси

Грузовик сбил в ребенка в Тбилиси

Состояние ребенка, ставшего жертвой ДТП, оценивается как критически тяжелое 21.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-21T15:16+0400

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Грузовик врезался в ребенка в столичном районе Ортачала, сообщает телеканал "Рустави 2".По имеющейся информации, грузовик укатился от водителя. На месте мобилизованы сотрудники правоохранительных органов.Состояние ребенка оценивается как критически тяжелое, врачи борются за его жизнь, сообщают СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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