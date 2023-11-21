https://sputnik-georgia.ru/20231121/lunnyy-kalendar-na-dekabr-2023-blagopriyatnye-dni-284396413.html

Лунный календарь на декабрь 2023: благоприятные дни

Лунный календарь на декабрь 2023: благоприятные дни

Лунный календарь, основанный на смене фаз Луны, с древних времен помогает людям в организации и планировании жизни 21.11.2023, Sputnik Грузия

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справки

лунный календарь

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Лунный календарь и в наши дни помогает выбрать благоприятное время для той или иной деятельности, в том числе для бракосочетания, посещения салона красоты и шопинга. Какие дни благоприятны в декабре 2023 года для свадьбы, начала бизнеса, смены деятельности или путешествия, читайте в Sputnik Грузия. Благоприятные дни в декабре Для денежных операций самые благоприятные дни в декабре – 2, 3, 7, 10, 11, 13, 15 и 17 числа. Лунный календарь советует 12, 14, 16 и 20 декабря отказаться от любых финансовых операций. Сменить работу в декабре 2023 года благоприятно 2, 3, 7, 10, 11 и 13 числа. А вот 1, 8, 12, 14, 15, 16 и 20 декабря лунный календарь рекомендует воздержаться от радикальных перемен. Для операций с недвижимостью – аренды, покупки, продажи или обмена – в декабре 2023 года самые благоприятные дни – 2, 3, 7, 8, 11, 13 и 19 числа. Самые неблагоприятные по лунному календарю – это 1, 4, 9, 6, 12, 14, 15, 16 и 20 декабря. По лунному календарю научной деятельностью в декабре 2023 года благоприятно заниматься 1, 2, 4, 11, 13 и 17, а 12, 14 и 16 декабря – неблагоприятно. Для венчания и свадьбы самые неблагоприятные дни в декабре – 1, 6, 8, 12, 14, 16, 19, 20. Все остальные дни в декабре по лунному календарю для бракосочетания благоприятны. Новые дела, новые проекты или новую жизнь лунный календарь рекомендует начать 2, 3, 7, 10, 11, 13 и 19 декабря. А 1, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 и 20 декабря любые начинания могут завершиться неудачно. Самые благоприятные дни для бизнеса в декабре – 2, 3, 7, 10, 11, 13, 15 и 17 числа. По лунному календарю бизнес-деятельностью не стоит заниматься 6, 9, 12, 14, 16 и 20 декабря. Ремонт, уборку и другие домашние дела благоприятно делать 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 18 и 20 декабря. От домашних работ лунный календарь рекомендует отказаться 14 и 16 декабря. Для творчества по лунному календарю самые благоприятные дни в декабре 2, 7, 11, 13, 17, 18 и 19 числа, а неблагоприятные – 6, 12, 14 и 16 декабря. Отдыхать в декабре благоприятно 1, 4, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20 числа. Лунный календарь отдыхать не рекомендует 2, 6, 7, 9, 14 и 16 декабря. Отправляться в путешествие в декабре, благоприятно 1, 2, 3, 6, 10, 11, 13, 17, 18, 19 и 20 числа. А 4, 7, 8, 9, 12, 14, 15 и 16 декабря лунный календарь рекомендует остаться дома. Лунный календарь декабря предрасполагает к физическим нагрузкам. Исключить любые физические нагрузки нужно только 1 декабря. Самый благоприятный день в декабре для споров и выяснения отношений – 17 декабря. Выпустить пар можно также 2, 3, 4, 10, 11 и 18 декабря. А во все остальные дни последнего месяца 2023 года лунный календарь "разборки" устраивать не советует. Для стрижки, окраски и укладки волос по лунному календарю самые благоприятные дни – это 3, 10, 12 и 16 декабря. От проведения экспериментов лунный календарь рекомендует воздержаться 1, 2, 8, 9, 11, 15, 17 и 18 декабря. Остальные дни в декабре для посещения салона красоты нейтральны. Материал подготовлен на основе открытых источников

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