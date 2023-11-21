Мисс Вселенная: в Сальвадоре выбрали самую красивую девушку мира – фото

Победительницей конкурса "Мисс Вселенная" в Сальвадоре стала участница из Никарагуа Шейннис Паласиос.
Победительницей конкурса "Мисс Вселенная" в Сальвадоре стала участница из Никарагуа Шейннис Паласиос.
За звание главной красавицы мира боролись 84 девушки со всех уголков мира.
За звание главной красавицы мира боролись 84 девушки со всех уголков мира.
В этом году конкурс был необычным: в августе 2022 года требования для участниц смягчили, стараясь идти в ногу со временем.
В этом году конкурс был необычным: в августе 2022 года требования для участниц смягчили, стараясь идти в ногу со временем.
Впервые в истории по сцене "Мисс Вселенной" дефилировали участницы, у которых уже есть дети, а также плюс-сайз модель.
Впервые в истории по сцене "Мисс Вселенной" дефилировали участницы, у которых уже есть дети, а также плюс-сайз модель.
В этом году конкурс "Мисс Вселенная" прошел уже в 72 раз.
В этом году конкурс "Мисс Вселенная" прошел уже в 72 раз.
Паласиос стала первой представительницей Никарагуа и вообще Центральной Америки, выигравшей конкурс "Мисс Вселенная".
Паласиос стала первой представительницей Никарагуа и вообще Центральной Америки, выигравшей конкурс "Мисс Вселенная".
Второе и третье места заняли представительница Таиланда Аннтония Порсильд и участница от Австралии Морайа Уилсон.
Второе и третье места заняли представительница Таиланда Аннтония Порсильд и участница от Австралии Морайа Уилсон.
Конкурсантки собираются вокруг недавно коронованной "Мисс Вселенная - 2023" Шейннис Паласиос из Никарагуа.
Конкурсантки собираются вокруг недавно коронованной "Мисс Вселенная - 2023" Шейннис Паласиос из Никарагуа.
"Мисс Вселенная" – ежегодный конкурс красоты, один из наиболее престижных конкурсов красоты в мире.
"Мисс Вселенная" – ежегодный конкурс красоты, один из наиболее престижных конкурсов красоты в мире.
Свою историю он ведет с 1952 года.
Свою историю он ведет с 1952 года.
Впервые состязание самых красивых девушек мира прошло в США.
Впервые состязание самых красивых девушек мира прошло в США.
В нем приняли участие конкурсантки из 29 стран.
В нем приняли участие конкурсантки из 29 стран.