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Мисс Вселенная: в Сальвадоре выбрали самую красивую девушку мира – фото
Мисс Вселенная: в Сальвадоре выбрали самую красивую девушку мира – фото
В Сальвадоре завершился 72-й Международный конкурс красоты "Мисс Вселенная - 2023". Самой красивой девушкой планеты стала 23-летняя Шейнис Паласиос из... 21.11.2023, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, новости в фотографиях, фотоленты, конкурс красоты "мисс вселенная", "мисс вселенная", в мире
фото, мультимедиа, новости в фотографиях, фотоленты, конкурс красоты "мисс вселенная", "мисс вселенная", в мире

Мисс Вселенная: в Сальвадоре выбрали самую красивую девушку мира – фото

11:18 21.11.2023
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В Сальвадоре завершился 72-й Международный конкурс красоты "Мисс Вселенная - 2023". Самой красивой девушкой планеты стала 23-летняя Шейнис Паласиос из Никарагуа
© AP Photo / Moises Castillo

Победительницей конкурса "Мисс Вселенная" в Сальвадоре стала участница из Никарагуа Шейннис Паласиос.

Победительницей конкурса &quot;Мисс Вселенная&quot; в Сальвадоре стала участница из Никарагуа Шейннис Паласиос. - Sputnik Грузия
1/12
© AP Photo / Moises Castillo

Победительницей конкурса "Мисс Вселенная" в Сальвадоре стала участница из Никарагуа Шейннис Паласиос.

© AFP 2023 / Marvin Recinos

За звание главной красавицы мира боролись 84 девушки со всех уголков мира.

За звание главной красавицы мира боролись 84 девушки со всех уголков мира. - Sputnik Грузия
2/12
© AFP 2023 / Marvin Recinos

За звание главной красавицы мира боролись 84 девушки со всех уголков мира.

© AFP 2023 / Marvin Recinos

В этом году конкурс был необычным: в августе 2022 года требования для участниц смягчили, стараясь идти в ногу со временем.

В этом году конкурс был необычным: в августе 2022 года требования для участниц смягчили, стараясь идти в ногу со временем. - Sputnik Грузия
3/12
© AFP 2023 / Marvin Recinos

В этом году конкурс был необычным: в августе 2022 года требования для участниц смягчили, стараясь идти в ногу со временем.

© AFP 2023 / Marvin Recinos

Впервые в истории по сцене "Мисс Вселенной" дефилировали участницы, у которых уже есть дети, а также плюс-сайз модель.

Впервые в истории по сцене &quot;Мисс Вселенной&quot; дефилировали участницы, у которых уже есть дети, а также плюс-сайз модель. - Sputnik Грузия
4/12
© AFP 2023 / Marvin Recinos

Впервые в истории по сцене "Мисс Вселенной" дефилировали участницы, у которых уже есть дети, а также плюс-сайз модель.

© AFP 2023 / Marvin Recinos

В этом году конкурс "Мисс Вселенная" прошел уже в 72 раз.

В этом году конкурс &quot;Мисс Вселенная&quot; прошел уже в 72 раз. - Sputnik Грузия
5/12
© AFP 2023 / Marvin Recinos

В этом году конкурс "Мисс Вселенная" прошел уже в 72 раз.

© AP Photo / Moises Castillo

Паласиос стала первой представительницей Никарагуа и вообще Центральной Америки, выигравшей конкурс "Мисс Вселенная".

Паласиос стала первой представительницей Никарагуа и вообще Центральной Америки, выигравшей конкурс &quot;Мисс Вселенная&quot;. - Sputnik Грузия
6/12
© AP Photo / Moises Castillo

Паласиос стала первой представительницей Никарагуа и вообще Центральной Америки, выигравшей конкурс "Мисс Вселенная".

© AP Photo / Moises Castillo

Второе и третье места заняли представительница Таиланда Аннтония Порсильд и участница от Австралии Морайа Уилсон.

Второе и третье места заняли представительница Таиланда Аннтония Порсильд и участница от Австралии Морайа Уилсон. - Sputnik Грузия
7/12
© AP Photo / Moises Castillo

Второе и третье места заняли представительница Таиланда Аннтония Порсильд и участница от Австралии Морайа Уилсон.

© AFP 2023 / Marvin Recinos

Конкурсантки собираются вокруг недавно коронованной "Мисс Вселенная - 2023" Шейннис Паласиос из Никарагуа.

Конкурсантки собираются вокруг недавно коронованной &quot;Мисс Вселенная - 2023&quot; Шейннис Паласиос из Никарагуа. - Sputnik Грузия
8/12
© AFP 2023 / Marvin Recinos

Конкурсантки собираются вокруг недавно коронованной "Мисс Вселенная - 2023" Шейннис Паласиос из Никарагуа.

© AFP 2023 / Marvin Recinos

"Мисс Вселенная" – ежегодный конкурс красоты, один из наиболее престижных конкурсов красоты в мире.

&quot;Мисс Вселенная&quot; – ежегодный конкурс красоты, один из наиболее престижных конкурсов красоты в мире. - Sputnik Грузия
9/12
© AFP 2023 / Marvin Recinos

"Мисс Вселенная" – ежегодный конкурс красоты, один из наиболее престижных конкурсов красоты в мире.

© AFP 2023 / Marvin Recinos

Свою историю он ведет с 1952 года.

Свою историю он ведет с 1952 года. - Sputnik Грузия
10/12
© AFP 2023 / Marvin Recinos

Свою историю он ведет с 1952 года.

© AP Photo / Moises Castillo

Впервые состязание самых красивых девушек мира прошло в США.

Впервые состязание самых красивых девушек мира прошло в США. - Sputnik Грузия
11/12
© AP Photo / Moises Castillo

Впервые состязание самых красивых девушек мира прошло в США.

© AFP 2023 / Marvin Recinos

В нем приняли участие конкурсантки из 29 стран.

В нем приняли участие конкурсантки из 29 стран. - Sputnik Грузия
12/12
© AFP 2023 / Marvin Recinos

В нем приняли участие конкурсантки из 29 стран.

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