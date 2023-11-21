https://sputnik-georgia.ru/20231121/narodnye-primety-na-matrenin-den-2023-chto-nelzya-delat-22-noyabrya-284383988.html

Народные приметы на Матренин день 2023: что нельзя делать 22 ноября?

Народные приметы на Матренин день 2023: что нельзя делать 22 ноября?

Православная церковь 22 ноября поминает преподобную Матрону Константинопольскую, которая умерла примерно в 492-м в возрасте ста лет 21.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-21T15:55+0400

2023-11-21T15:55+0400

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справки

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С народным праздником, который называют Матренин день или Матрена Зимняя, связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Матренин день: о народных приметах и запретах 22 ноября читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Матренин день есть жирную и тяжелую пищу, так как могут начаться проблемы со здоровьем. Нельзя 22 ноября поддаваться эмоциям, обижаться, ругаться и проявлять грубость в отношении родных и близких – по приметам заслужить прощение и помириться будет очень сложно. В Матренин день нельзя стричься, делать маникюр и педикюр – по приметам можно привлечь болезни и неприятности. Нельзя оставлять 22 ноября в доме вещи, которые никто не носит – есть примета, что эти вещи способны распространять негативную энергию. По народным приметам сны, которые приснятся в Матренин день, сбудутся на следующий день. Народные приметы По народным приметам потеплеет, если Матренин день начинается с тумана и гуси ходят по льду. Ожидаются морозы, если в Матренин день на деревьях иней, а если к 22 ноября листья с вишневого дерева полностью не опали – это примета, что выпавший снег скоро растает. Теплая и ясная погода продержится еще три недели, если в Матренин день стоит ясная погода, а если 22 ноября пойдет дождь – это верная примета, что пшеница хорошо уродится. Май ожидается пасмурный и холодный, если в Матренин день облачная и снежная погода, а если 22 ноября солнечно и тепло – значит, лето предстоит знойное. По народным приметам трава дербенника в Матренин день обладает чудодейственной силой, с помощью которой можно искать клады. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2023

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справки