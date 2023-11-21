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Правда ли то, что мы видим в ТикТоке? Как противостоять информационным манипуляциям

Правда ли то, что мы видим в ТикТоке? Как противостоять информационным манипуляциям

Противостоять информационным манипуляциям в разных соцсетях можно лишь двумя способами 21.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-21T17:29+0400

2023-11-21T17:29+0400

2023-11-21T17:35+0400

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С детства прививать методику работы с информацией и умение анализировать или идти на встречный пал, то есть предлагать альтернативную информацию, которая заставит человека задуматься, заявил директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.Егорченков принял участие в видеомосте Москва — Минск — Астана — Ереван — Ташкент — Тбилиси "Цифровые прокси-войны: как соцсети манипулируют сознанием граждан", который транслировался в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Как говорят пожарные: встречный пал, нужно создавать встречный вал информации, который как минимум будет заставлять молодого человека задуматься, а правда ли то, что он видит в ТикТоке или на любой другой платформе", – подчеркнул Егорченков.По его словам, очень важна информационная гигиена – методика работы с информацией, которую нужно преподавать сегодняшней молодежи в качестве отдельного предмета."Так уж выходит, что в современном информационном мире, где на каждого человека вне зависимости от его образования и уровня подготовки вываливается информация в готовом виде, которую не надо анализировать и надо потребить. Вот в этих условиях надо человеку объяснить, что надо анализировать, а что – потребить", – отметил он.Эксперт считает, что простейшие механизмы, которые в исторической науке называются "критика источников", ребенку надо преподавать уже на уровне старшей группы детского сада.

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