https://sputnik-georgia.ru/20231121/pryamaya-translyatsiya-tsifrovye-proksi-voyny-ili-kak-sotsseti-manipuliruyut-soznaniem-grazhdan-284379671.html

Цифровые прокси-войны: как соцсети манипулируют сознанием граждан - видео

Цифровые прокси-войны: как соцсети манипулируют сознанием граждан - видео

Смотрите в видео прямую трансляцию видеомоста Москва - Минск - Астана - Ереван - Ташкент - Тбилиси на тему: "Цифровые прокси-войны: как соцсети манипулируют... 21.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-21T14:00+0400

2023-11-21T14:00+0400

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пресс-центр sputnik грузия

мультимедиа

видео

видеомост

пресс-центр

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В ходе видеомоста эксперты расскажут об опасности технологий Запада по манипулированию сознанием граждан и их потенциальных последствиях, а также обсудят стратегии противостояния инфоатакам и штурмам в медиапространстве Ближнего зарубежья.

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2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, видеомост, пресс-центр, видео