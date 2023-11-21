https://sputnik-georgia.ru/20231121/pryamaya-translyatsiya-tsifrovye-proksi-voyny-ili-kak-sotsseti-manipuliruyut-soznaniem-grazhdan-284379671.html
Цифровые прокси-войны: как соцсети манипулируют сознанием граждан - видео
Цифровые прокси-войны: как соцсети манипулируют сознанием граждан - видео
Смотрите в видео прямую трансляцию видеомоста Москва - Минск - Астана - Ереван - Ташкент - Тбилиси на тему: "Цифровые прокси-войны: как соцсети манипулируют... 21.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-21T14:00+0400
2023-11-21T14:00+0400
2023-11-21T15:24+0400
пресс-центр sputnik грузия
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видеомост
пресс-центр
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В ходе видеомоста эксперты расскажут об опасности технологий Запада по манипулированию сознанием граждан и их потенциальных последствиях, а также обсудят стратегии противостояния инфоатакам и штурмам в медиапространстве Ближнего зарубежья.
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мультимедиа, видео, видеомост, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, видеомост, пресс-центр, видео
Цифровые прокси-войны: как соцсети манипулируют сознанием граждан - видео
14:00 21.11.2023 (обновлено: 15:24 21.11.2023)
Смотрите в видео прямую трансляцию видеомоста Москва - Минск - Астана - Ереван - Ташкент - Тбилиси на тему: "Цифровые прокси-войны: как соцсети манипулируют сознанием граждан"
В ходе видеомоста эксперты расскажут об опасности технологий Запада по манипулированию сознанием граждан и их потенциальных последствиях, а также обсудят стратегии противостояния инфоатакам и штурмам в медиапространстве Ближнего зарубежья.