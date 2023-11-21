https://sputnik-georgia.ru/20231121/rossiya-snizhaet-poshlinu-na-eksport-pshenitsy-284367089.html

Россия снижает пошлину на экспорт пшеницы

Россия снижает пошлину на экспорт пшеницы

Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям 21.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-21T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Россия снижает экспортные пошлины на пшеницу с 22 ноября.В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера.Пошлина на экспорт пшеницы из России с 15 по 21 ноября включительно составляет 4544,9 рубля за тонну, на вывоз ячменя пошлина нулевая, на вывоз кукурузы - 1102,6 рубля за тонну, передает РИА Новости.Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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