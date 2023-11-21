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Россия снижает пошлину на экспорт пшеницы
Россия снижает пошлину на экспорт пшеницы
Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям 21.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-21T07:32+0400
2023-11-21T07:32+0400
2023-11-21T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Россия снижает экспортные пошлины на пшеницу с 22 ноября.В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера.Пошлина на экспорт пшеницы из России с 15 по 21 ноября включительно составляет 4544,9 рубля за тонну, на вывоз ячменя пошлина нулевая, на вывоз кукурузы - 1102,6 рубля за тонну, передает РИА Новости.Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, россия, новости, экономика, зерно
в мире, россия, новости, экономика, зерно
Россия снижает пошлину на экспорт пшеницы
Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Россия снижает экспортные пошлины на пшеницу с 22 ноября.
В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера.
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 22 по 28 ноября включительно снизится до 4395,4 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя останется нулевой, на вывоз кукурузы - уменьшится до 1013,1 рубля за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 15 по 21 ноября включительно составляет 4544,9 рубля за тонну, на вывоз ячменя пошлина нулевая, на вывоз кукурузы - 1102,6 рубля за тонну, передает РИА Новости
.
Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.