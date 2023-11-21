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Президент Грузии потеряла собаку
Президент Грузии потеряла собаку
Собака потерялась в столичном районе Ваке 21.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-21T13:32+0400
2023-11-21T13:32+0400
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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Собака президента Грузии Саломе Зурабишвили потерялась в Тбилиси, глава государства просит о помощи. Президент оставила номер телефона для связи: +995 599 04 67 07.Зурабишвили подобрала собаку на улице во время предвыборной кампании в 2018 году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, саломе зурабишвили
Президент Грузии потеряла собаку
13:32 21.11.2023 (обновлено: 13:44 21.11.2023)
Собака потерялась в столичном районе Ваке
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Собака президента Грузии Саломе Зурабишвили потерялась в Тбилиси, глава государства просит о помощи.
"Я потеряла Гомбору. В окрестностях Мзиури/Чавчавадзе (столичный район Ваке – ред.). На собаке серый ошейник. Свяжитесь, если увидите", – написала Зурабишвили на своей странице в соцсети.
Президент оставила номер телефона для связи: +995 599 04 67 07.
Зурабишвили подобрала собаку на улице во время предвыборной кампании в 2018 году.