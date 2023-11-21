https://sputnik-georgia.ru/20231121/salome-zurabishvili-poteryala-sobaku-284381633.html

Президент Грузии потеряла собаку

Президент Грузии потеряла собаку

Собака потерялась в столичном районе Ваке 21.11.2023, Sputnik Грузия

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грузия

новости

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Собака президента Грузии Саломе Зурабишвили потерялась в Тбилиси, глава государства просит о помощи. Президент оставила номер телефона для связи: +995 599 04 67 07.Зурабишвили подобрала собаку на улице во время предвыборной кампании в 2018 году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, саломе зурабишвили