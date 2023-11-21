https://sputnik-georgia.ru/20231121/skonchalsya-podrostok-kotorogo-sbil-gruzovik-v-tbilisi-284386264.html
Скончался подросток, которого сбил грузовик в Тбилиси
Скончался подросток, которого сбил грузовик в Тбилиси
По словам очевидцев, грузовик укатился от водителя и наехал на 15-летнего подростка 21.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-21T17:07+0400
2023-11-21T17:07+0400
2023-11-21T17:07+0400
происшествия
грузия
новости
тбилиси
дтп
авария
преступность в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/16/282569535_0:26:3068:1752_1920x0_80_0_0_4d740b3625665bdc524798cd22944dec.jpg
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Подросток, которого сбил грузовик в тбилисском районе Ортачала, скончался от полученных повреждений, сообщат телекомпания "Мтавари архи". Инцидент произошел на улице Каландадзе. По словам очевидцев, грузовик укатился от водителя и наехал на 15-летнего подростка. На месте ДТП были мобилизованы сотрудники правоохранительных органов. МВД Грузии ведет расследование происшествия по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/16/282569535_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_8674687ad5b0228984f11fd507a8a9dc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, тбилиси, дтп, авария, преступность в грузии
происшествия, грузия, новости, тбилиси, дтп, авария, преступность в грузии
Скончался подросток, которого сбил грузовик в Тбилиси
По словам очевидцев, грузовик укатился от водителя и наехал на 15-летнего подростка
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Подросток, которого сбил грузовик в тбилисском районе Ортачала, скончался от полученных повреждений, сообщат телекомпания "Мтавари архи".
Инцидент произошел на улице Каландадзе. По словам очевидцев, грузовик укатился от водителя и наехал на 15-летнего подростка. На месте ДТП были мобилизованы сотрудники правоохранительных органов.
МВД Грузии ведет расследование происшествия по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".