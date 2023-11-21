https://sputnik-georgia.ru/20231121/skonchalsya-podrostok-kotorogo-sbil-gruzovik-v-tbilisi-284386264.html

Скончался подросток, которого сбил грузовик в Тбилиси

Скончался подросток, которого сбил грузовик в Тбилиси

По словам очевидцев, грузовик укатился от водителя и наехал на 15-летнего подростка 21.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-21T17:07+0400

2023-11-21T17:07+0400

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Подросток, которого сбил грузовик в тбилисском районе Ортачала, скончался от полученных повреждений, сообщат телекомпания "Мтавари архи". Инцидент произошел на улице Каландадзе. По словам очевидцев, грузовик укатился от водителя и наехал на 15-летнего подростка. На месте ДТП были мобилизованы сотрудники правоохранительных органов. МВД Грузии ведет расследование происшествия по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, тбилиси, дтп, авария, преступность в грузии