https://sputnik-georgia.ru/20231121/sneg-gololed-opasnost-skhoda-lavin---situatsiya-na-dorogakh-gruzii-i-ogranicheniya-284371453.html

Снег, гололед, опасность схода лавин – ситуация на дорогах Грузии и ограничения

Снег, гололед, опасность схода лавин – ситуация на дорогах Грузии и ограничения

С приходом похолодания в страну в регионах Грузии начали вводить ограничения на дорогах 21.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на участке дороги Кутаиси (Моцамета) - Ткибули - Амбролаури (перевал Накерала) из-за интенсивного снегопада, сообщили в Департаменте автомобильных дорог Грузии. Речь идет о 39-52 км участка автомобильной дороги. Для остального вида автотранспорта движение свободное. На остальных участках дороги движение свободно. Ограничения также действуют на автомобильной дороге внутригосударственного значения Сачхере (Сареки) - Узунта - Шкмери - Зудали, где запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остального вида автотранспорта движение свободное. По информации автомобильных дорог Грузии также закрыта дорога, ведущая к границе с Россией. Участок Гудаури - Коби закрыт для всех видов автотранспорта из-за высокой опасности схода лавины. Напомним, что данный участок закрыт уже третий день.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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