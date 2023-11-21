https://sputnik-georgia.ru/20231121/sneg-gololed-opasnost-skhoda-lavin---situatsiya-na-dorogakh-gruzii-i-ogranicheniya-284371453.html
Снег, гололед, опасность схода лавин – ситуация на дорогах Грузии и ограничения
Снег, гололед, опасность схода лавин – ситуация на дорогах Грузии и ограничения
С приходом похолодания в страну в регионах Грузии начали вводить ограничения на дорогах 21.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-21T10:22+0400
2023-11-21T10:22+0400
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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на участке дороги Кутаиси (Моцамета) - Ткибули - Амбролаури (перевал Накерала) из-за интенсивного снегопада, сообщили в Департаменте автомобильных дорог Грузии. Речь идет о 39-52 км участка автомобильной дороги. Для остального вида автотранспорта движение свободное. На остальных участках дороги движение свободно. Ограничения также действуют на автомобильной дороге внутригосударственного значения Сачхере (Сареки) - Узунта - Шкмери - Зудали, где запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остального вида автотранспорта движение свободное. По информации автомобильных дорог Грузии также закрыта дорога, ведущая к границе с Россией. Участок Гудаури - Коби закрыт для всех видов автотранспорта из-за высокой опасности схода лавины. Напомним, что данный участок закрыт уже третий день.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, погода, новости, департамент автомобильных дорог, непогода в грузии
грузия, погода, новости, департамент автомобильных дорог, непогода в грузии
Снег, гололед, опасность схода лавин – ситуация на дорогах Грузии и ограничения
10:22 21.11.2023 (обновлено: 10:45 21.11.2023)
С приходом похолодания в страну в регионах Грузии начали вводить ограничения на дорогах
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на участке дороги Кутаиси (Моцамета) - Ткибули - Амбролаури (перевал Накерала) из-за интенсивного снегопада, сообщили в Департаменте автомобильных дорог Грузии.
Речь идет о 39-52 км участка автомобильной дороги. Для остального вида автотранспорта движение свободное.
На остальных участках дороги движение свободно.
Ограничения также действуют на автомобильной дороге внутригосударственного значения Сачхере (Сареки) - Узунта - Шкмери - Зудали, где запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остального вида автотранспорта движение свободное.
По информации автомобильных дорог Грузии также закрыта дорога, ведущая к границе с Россией. Участок Гудаури - Коби закрыт для всех видов автотранспорта из-за высокой опасности схода лавины. Напомним, что данный участок закрыт уже третий день.